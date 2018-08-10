10.08.2018, 11:50

В магазинах Maxima XX в Нарве и Кохтла-Ярве установлены кассы самообслуживания

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rus.delfi.ee
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Maxima XXX avamine Lasnamäel
Maxima XXX avamine LasnamäelFoto: Rauno Volmar

С сегодняшнего дня в супермаркете Maxima XX в Кохтла-Ярве на Ярвекюла теэ покупку можно оплатить в кассах самообслуживания как карточкой, так и наличными. Чуть ранее подобная возможность предоставлена покупателям в супермаркете Maxima XX в Кохтла-Ярве на улице Пуру и в Нарве на улице Кренгольми, сообщает торговая сеть.

В каждом из названных магазинов установлено по шесть касс самообслуживания, из них четыре с оплатой банковской картой и две наличными деньгами.

”На сегодняшний день в ахтмеском супермаркете, где современные кассы доступны с июня этого года, в них оплачивается каждая третья покупка. В нарвском супермаркете, где кассы самообслуживания работают чуть больше недели, ими пользуется каждый пятый покупатель, — рассказал директор по торговле Maxima Марко Пыдер. — Уверен, что так же активно современным способом оплаты будут пользоваться и покупатели во втором кохтла-ярвеском Maxima XX”.

По словам Марко Пыдера, кассы самообслуживания добавляют удобств покупателям — например, покупку можно оплатить карточкой или наличными без ожидания в очереди. В то же время у работников магазина высвобождается время для выполнения других нужных работ, например, выкладыванию товаров на прилавки и полки.

В этом году Maxima инвестирует в установку современных касс порядка миллиона евро. ”Ныне кассы самообслуживания уже используются покупателями в магазинах Maxima Ида-Вирумаа, а также в Отепя, Тюри, Пайде. В сентябре они будут установлены в магазинах Кийли, Маарду, Таллинна, Вильянди, Хаапсалу. Тем самым покупатели смогут пользоваться современным способом оплаты в порядка 80% магазинов нашей торговой сети”, — подытожил директор по торговле Maxima.

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