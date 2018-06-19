В конце июня в Нарве и Силламяэ пройдут открытия кинетических скульптур, изготовленных Ида-Вирумааским центром профобразования

Скульптура отображает символы Эстонии: большой цветок василька, ласточки, камни, эстонские орнаменты. Скульптура официально зарегистрирована на сайте кампании EV100 и является основным подарком профцентра на 100-летие Эстонской Республики.

Открытия идентичных скульптур состоятся в Нарве 25 июня в 14.00 рядом с домом культуры Ругодив, в Силламяэ — 29 июня в 13.00 на площадке за городским бассейном.

Третью скульптуру центр собирается установить в Йыхви в начале сентября.

При том, что кажется логичным разместить скульптуры в закрытых помещениях, так как для вандалов это слишком соблазнительная и легкая мишень, в центре профобразования все-таки подчеркивают, что стоять они будут на улицах трех городов.