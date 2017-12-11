В Кохтла-Ярвеском молодежном центре помогают молодым людям, которые не работают и не учатся

С апреля 2016 года в молодежном центре города Кохтла-Ярве действует программа ”Noorte Tugila”. Что это за программа и в чем заключается ее основная задача?

Деятельность программы ”Noorte Tugila” в молодежных центрах финансируется в рамках утвержденной министром образования и науки и осуществляемой Эстонским центром молодежной работы программы ”Вовлечение молодежи с риском отчужденности и повышение готовности молодежи к выходу на рынок труда”, софинансируемой ЕСФ. Программу ”Noorte Tugila” осуществляет Эстонское объединение открытых молодежных центров.

Программа была разработана, чтобы помочь вернуть молодых людей в возрасте 15-26 лет на рынок труда или возобновить их обучение. Поддержку программе оказывают Касса по безработице, центр Rajaleidja, учебные учреждения, работодатели и многие другие.

Статистика показывает, что среди молодежи Эстонии каждый шестой молодой человек в возрасте от 15 до 26 лет нигде не работает и не учится. Пассивность этих молодых людей связана с разными факторами.

В чем отличие этой программы от Кассы по безработице? А отличие в том, что там пытаются найти индивидуальный подход к каждому молодому человеку, чтобы он смог продолжить учебу или найти место официальной работы. Участники программы и опорные работники общаются очень доверительно, и они на связи практически 24/7.

Статистика, которую ведут работники ”Noorte Tugila”, показывает, что с апреля 2016 года через программу прошло 258 человек и на данный момент 200 из них уже нашли место работы или продолжили свое обучение где-либо.

Благодаря налаженной работе сети, молодым людям предлагается всесторонняя поддержка: как консультации специалистов по необходимым вопросам, так и различные курсы, которые мотивируют их возобновить учебу или устроиться на работу. Каждый участник программы получает рассылку с предложениями о работе.

Очень часто туда обращается молодежь, которая учится в гимназических классах, в надежде найти подработку. Надо отметить, что невозможно оказать вам помощь в трудоустройстве в рамках этой программы, если вы являетесь учеником какого-либо учебного заведения.

Если вам от 15 до 26 лет, вы ищете работу или среди ваших близких, друзей, знакомых имеются молодые люди, которые не учатся и не работают, есть возможность обратиться к услугам программы „Noorte Tugila”. Участие в программе бесплатное. Программа действует до октября 2018 года.