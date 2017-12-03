В Кохтла-Ярве зажгли первую свечу Адвента и новогоднюю елку

Праздник зажжения первой свечи Адвента прошел в Ахтмеской, Оруской и Ярвеской частях Кохтла-Ярве. Благословил зажжение свечей пастор Йыхвиской лютеранской церкви Святого Михаила Пеэтер Калдур.

Церемонии освещения свечей, которая прошла на площади Вирула, предшествовало выступление городского духового оркестра под управлением Александра Савельева, а также танцы детей из творческих коллективов города.

Пастор Пеэтер Калдур, обращаясь к собравшимся на площади, призвал всех, независимо от причастности к церкви, к доброте, внимательному отношению друг к другу. Он поздравил взрослых и детей с наступающим Рождеством.

Рождественский мир объявила мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. Она также поздравила жителей города с приближающимися новогодними праздниками.

Одновременно со свечами Адвента зажглась новогодними огнями елка, установленная на площади.