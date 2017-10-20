В Кохтла-Ярве завершились проектно-строительные работы по расширению очистных сооружений

Nordecon завершил проектно-строительные работы на очистных сооружениях на свалке опасных отходов от переработки горючего сланца в Кохтла-Ярве, где натечная вода и скопившееся вода атмосферных осадков не соответствовали требованиям об окружающей среде, сообщает Nordecon AS.

Работы велись с декабря 2015 года и были завершены в срок, в июне текущего года. Дополнительные дорожные проектно-строительные работы были выполнены Nordecon в конце сентября. Общая стоимость контракта составила 4,2 миллиона евро, включая налог с оборота.

”Это самое крупное за последние годы сооружение, связанное с окружающей средой, поскольку на данный момент в Эстонии очень мало водопроводно-канализационных проектов. Задание было сложным и интересным, потому что на протяжении всего строительства работы нужно было вести, не нарушая работу действующих очистных сооружений,”- сказал член правления Nordecon AS Эркки Суурорг.

В рамках проекта очистных сооружений в Кохтла-Ярве спроектировали и возвели:

новый вход в отсек поступления воды, установили дополнительные трубы для направления натечной воды прямо в четвертый биореактор, и также напрямую из аварийного отсека в четвертый биореактор

в распределительном отсеке построили дополнительные отсеки для труб снабжения четвертого биореактора, установили электрические механизмы с клапанами для регулировки уровней воды между реакторами

в возведенном здании для сбора анализов установили сборщик проб и разные анализаторы

четвертый биореактор (25 м х 175 м х 5,1 м) для очистки натечной воды

в здании с химикатами установили узел для приема химикатов и реконструировали емкости

дополнили автоматическую систему управления SCADA в соответствии с добавленными устройствами и датчиками

построили новую дорогу доступа и реконструировали старые

Работы по расширению очистительных сооружений сточных вод в Кохтла-Ярве проводились по государственному тендеру, соучредителем которого был Фонд сплочения ЕС. Проект поддерживали Центр инвестиций в окружающую среду и Министерство окружающей среды.