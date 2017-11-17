В Кохтла-Ярве выставлены картинки, написанные… нефтью

Необычная выставка открылась в четверг в галерее ”RUUT” Кохтла-Ярвеской Школы искусств. На первый взгляд вернисаж, как вернисаж: обычные живописные и графические работы, но некоторые картинки написаны нефтью.

Выставленные работы взрослых и детей — плод их труда в осеннем международном художественном лагере, который проводится в Удмуртии. Преподаватели и ученики Школы искусств из Кохтла-Ярве побывали в удмуртской столице — Ижевске уже в третий раз.

Преподаватель Ольга Жаркова — одна из тех, кто ездил в Ижевск в этом году. Она рассказала порталу Delfi, что занятия в лагере проводили маститые художники из российской столицы.

Необычный мастер-класс провел с участниками лагеря заслуженный художник России, московский профессор Денис Никонов. Он научил их писать нефтью, которая добывается в Удмуртии.

Сначала мы все были очень удивлены, особенно дети, но овладели этой техникой. Это похоже на монохромную живопись умброй, если развести ее растворителем. Процесс мы усвоили, рассказывает Жаркова.

- Ольга, в Эстонии запасы нефти пока не обнаружили, но зато есть синтетическая ”нефть” — сланцевое масло. Не возникала мысль попробовать написать что-либо этим продуктом сланцехимии?

- А почему бы и нет? Тем более, что принцип процесса мы освоили. Можно попробовать.

- А, если говорить серьезно, какие были еще мастер-классы?

- Разные. Например, ставилась задача проиллюстрировать ”Маленького принца” Экзюпери. Работали в разной технике. И эти иллюстрации также представлены на нашей выставке.

- Чем еще запомнилась поездка в Удмуртию?

- Мы побывали на родине Петра Ильича Чайковского в городе Воткинске, посетили его дом-музей. В Ижевске побывали в музее завода, где работал знаменитый конструктор Михаил Калашников. И, конечно же, каждая такая поездка придает художникам новые творческие силы, дарит новых друзей.