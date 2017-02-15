В Кохтла-Ярве участники боевых действий отметили годовщину вывода войск из Афганистана

По традиции бывшие воины-интернационалисты каждый год cобираются на площади Вирула в Кохтла-Ярве, чтобы 15 февраля отметить День вывода советских войск из Республики Афганистан.
На учете в секции участников локальных войн и конфликтов при Содружестве ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве состоит около 150 человек. И на площадь встретиться с боевыми друзьями пришли те, кому позволило здоровье.
После сбора на площади, кохтла-ярвеские ”афганцы” объехали все кладбища в окрестностях города, где похоронены их боевые товарищи, возложили цветы на могилы, зажгли свечи.
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