В Кохтла-Ярве спрашивают: в правительстве — мужчины или кто?

Цветочный в Ярвеской части города открылся ровно в 7. Первые покупатели появились у дверей магазина минут за пятнадцать.
В основном это были посланцы мужских коллективов, заказавшие цветы для своих дам заранее. Поторопились к открытию и ”индивидуальные” кавалеры.
За пятнадцать минут до того, как открылись двери, мужская очередь обсуждала вовсе не дамские проблемы. Основной вопрос, который задавали друг другу представители сильного пола: ”есть ли в правительстве и парламенте мужики”? Ведь если власть любит или хотя бы уважает женщин своей страны, могли бы 8 марта объявить и выходным днем!
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Tallinn, Квартира, 91 900 EUR
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