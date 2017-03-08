08.03.2017, 09:00

В Кохтла-Ярве спрашивают: в правительстве — мужчины или кто?


Евгений Капов
Евгений Капов
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В Кохтла-Ярве спрашивают: в правительстве — мужчины или кто?
Фото: Евгений Капов

Цветочный в Ярвеской части города открылся ровно в 7. Первые покупатели появились у дверей магазина минут за пятнадцать.

В основном это были посланцы мужских коллективов, заказавшие цветы для своих дам заранее. Поторопились к открытию и ”индивидуальные” кавалеры.

За пятнадцать минут до того, как открылись двери, мужская очередь обсуждала вовсе не дамские проблемы. Основной вопрос, который задавали друг другу представители сильного пола: ”есть ли в правительстве и парламенте мужики”? Ведь если власть любит или хотя бы уважает женщин своей страны, могли бы 8 марта объявить и выходным днем!

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