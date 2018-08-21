21.08.2018, 21:15

В Кохтла-Ярве пройдет бесплатный уличный рок-фестиваль с участием Vennaskond


Алексей Старков
Алексей Старков
 
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Rock n Roll Wall of Fame
Rock n Roll Wall of FameFoto: Vennaskond

1 сентября в парке Ярвеской части Кохтла-Ярве, у лодочной станции запланирован первый рок-концерт ”Kirde Rock” (”Рок Северо-Востока”). Если первый блин не выйдет комом — такое рок-мероприятие в ”столице сланцевого бассейна” может стать и традиционным.

Организует бесплатный концерт НКО ”Ыйге Валик”, член правления которого Янек Пахка говорит, что летом в культурной жизни города мало музыкальных мероприятий, хотя в других местах Эстонии даже в маленьких посёлках проводятся фестивали, собирающие множество народу.

Во-вторых, Кохтла-Ярве — город ”очень рóковый”, убеждён он. Взлёт этой культуры здесь был в конце 80-х, и с той поры среди кохтлаярвесцев достаточно тех, кто бережно хранит пластинки ”Led Zeppelin” или ”Scorpions”, да и нынешняя молодёжь не чужда этой музыки.

Знаменитых ”дедушек рока” на концерте 1 сентября, конечно, не будет. Ожидается выступление шести эстонских групп, большинство которых так или иначе связаны с Ида-Вирумаа. Это — ”DoCHka Bossa”, ”debora luha”, ”MacKelpie”, ”Mr. Blues”, ”Boamadu” и считающаяся уже эстонской легендой группа ”Vennaskond”, играющая с 1984 года.

- Можно замахнуться и на ”дедушек рока”, но кто денег на организацию их выступления даст? Тут всё зависит от того, как пройдёт первый концерт. От его результатов можно будет отталкиваться, когда ходатайствовать о финансовой поддержке следующих, — сказал Пахка.
Его желание — чтобы ”Kirde Rock” в дальнейшем стал традицией и проводился бы ежегодно, делая Кохтла-Ярве привлекательным для артистов, в том числе чтобы на него можно было приглашать рокеров и из-за пределов Эстонии.

Начало концерта — в 15 часов, и продлится он примерно семь часов. Кроме музыки, зрителям обещаны на месте возможности подкрепиться и аттракционы.

Рок-концерт в Кохтла-Ярве состоится со второй попытки: пару месяцев назад организаторы подали заявку на его проведение в Ахтмеской части города, но получили отказ властей, второе ходатайство на другое место проведения удовлетворили.

Сам Янек Пахка является вокалистом в панк-группе ”Alice Tisler”, которая 14 сентября концертом в Йыхви отметит своё тридцатилетие. Не стоит Пахка в стороне и от политики: так, в 2017 году он баллотировался в местные депутаты, в текущем году устроил политический перформанс в горсобрании против избрания почётным гражданином Кохтла-Ярве Валерия Корба, а недавно стал одним из инициаторов сбора подписей под требованием об отставке мэра Кохтла-Ярве.

Tallinn Hockey weekend
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