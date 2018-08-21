В Кохтла-Ярве пройдет бесплатный уличный рок-фестиваль с участием Vennaskond

Организует бесплатный концерт НКО ”Ыйге Валик”, член правления которого Янек Пахка говорит, что летом в культурной жизни города мало музыкальных мероприятий, хотя в других местах Эстонии даже в маленьких посёлках проводятся фестивали, собирающие множество народу.

Во-вторых, Кохтла-Ярве — город ”очень рóковый”, убеждён он. Взлёт этой культуры здесь был в конце 80-х, и с той поры среди кохтлаярвесцев достаточно тех, кто бережно хранит пластинки ”Led Zeppelin” или ”Scorpions”, да и нынешняя молодёжь не чужда этой музыки.

Знаменитых ”дедушек рока” на концерте 1 сентября, конечно, не будет. Ожидается выступление шести эстонских групп, большинство которых так или иначе связаны с Ида-Вирумаа. Это — ”DoCHka Bossa”, ”debora luha”, ”MacKelpie”, ”Mr. Blues”, ”Boamadu” и считающаяся уже эстонской легендой группа ”Vennaskond”, играющая с 1984 года.

- Можно замахнуться и на ”дедушек рока”, но кто денег на организацию их выступления даст? Тут всё зависит от того, как пройдёт первый концерт. От его результатов можно будет отталкиваться, когда ходатайствовать о финансовой поддержке следующих, — сказал Пахка.

Его желание — чтобы ”Kirde Rock” в дальнейшем стал традицией и проводился бы ежегодно, делая Кохтла-Ярве привлекательным для артистов, в том числе чтобы на него можно было приглашать рокеров и из-за пределов Эстонии.

Начало концерта — в 15 часов, и продлится он примерно семь часов. Кроме музыки, зрителям обещаны на месте возможности подкрепиться и аттракционы.