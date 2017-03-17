В Кохтла-Ярве проблемы с благоустройством будет решать муниципальный полицейский

В редакцию портала Delfi поступило письмо от жителя Кохтла-Ярве, в котором он обвиняет городское управление в намеренной ”организации стихийной свалки” в Северном микрорайоне города, которая осталась после вырубки кустов, которые якобы ”никому не мешали”.

Секретарь заместителя мэра Кохтла-Ярве Дениса Вершинина не нашла возможности соединить журналиста с чиновником, несколько раз сославшись на его занятость. Поэтому портал Delfi обратился непосредственно в фирму, занимающуюся приведением города в порядок. Вот что ответил на письмо читателя мастер этой фирмы по благоустройству города Андрей Ильницкий.

- Судя по фотографиям, которые вы прислали, там наши — три кучи. На сегодняшний момент они убраны. Обрезка кустов нами производилась на муниципальной территории. Мы производим санитарную вырубку: большие кусты делаем меньше, потому что в них скапливается много мусора, среди которого есть использованные шприцы и прочие опасные вещи. Это, что касается муниципальной территории.

По фотографиям понятно, что часть вырубленных кустов находится на землеотводах товариществ, которые сами должны наводить порядок на своей территории.

- Один из жильцов объяснил, что пока эти кусты товарищества не убирают, чтобы не ”перепахать” только начавшую оттаивать землю, как это происходит в городе. Например, возле дома 32 по улице Олеви картина довольно неприглядная. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Это тоже должно быть заботой товариществ. Два дня назад я познакомился с муниципальным полицейским, которого приняли на работу в городское управление, мы с ним объехали весь город, и я ему показал, что происходит. Он обещал заняться машинами, которые паркуются у этих домов. Там просто уничтожены газоны. Там часть газонов принадлежит товариществам, а часть является муниципальной территорией.

По словам Андрея Ильницкого, о каких-либо ”намеренных свалках”, якобы организуемых горуправой в Северном микрорайоне Кохтла-Ярве, не может быть и речи. ”Просто товариществам надо обратить внимание на необходимость прореживать разрастающиеся кусты, так как в них скапливается мусор”.

Спасибо специалисту фирмы, который в отличие от городского чиновника, отвечающего за благоустройство города, нашел возможность ответить на письмо читателя.