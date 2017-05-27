В Кохтла-Ярве открывается детская деревня

Уже этим летом в Кохтла-Ярве будет открыта новая детская деревня, в которой каждая семья сможет жить обособленно и получит большую приватность.

Если в первых эстонских SOS-деревнях дома располагаются на одной территории, и семьи живут ”все вместе”, то теперь организация старается отойти от этого принципа и обес­печить семьям уединенность, пишут "Деловые Ведомости".

Подготовка к созданию новой Детс­кой деревни SOS в Кохтла-Ярве началась еще два года назад с подписания договора о сотрудничестве с местным самоуправлением.

Сейчас найдены дома уже для четырех семей, которые находятся в разных частях города, и никоим образом не выделяются среди остальных.

Так как площадь одного дома составляет минимум 130 м2, а каждая квартира должна соответствовать требованиям департамента спасательной службы и охраны здоровья, то сумма на ремонт четырёх домов составляет в общей сложности 250 000 евро