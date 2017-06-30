В Кохтла-Ярве открылся обновленный вокзал

В торговом центре Vironia находится недавно обновленный

автовокзал Кохтла-Ярве, где желающие могут теперь на месте купить билеты на автобусы. На стене вокзала теперь нарисована иллюстрация — большая карта Эстонии, сообщает Vironia.

С момента открытия в 2011 году торговый центр постоянно рос. В ходе первого расширения в 2014 году в центре Vironia появилось около 20 новых арендаторов центра, в том числе Ehituse ABC, Apollo, Juku, Goldtime, Topshop, Cityalko, Humana, Sidonas и Sõbralt Sõbrale.

Центр снова планирует расширение площадью 1100 м2 — там будет открыт первый в Ида-Вирумаа магазин Magaziin. Интерес к площадям центра Vironia имеют магазины H&M и Jysk.

По словам мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, власти приветствуют рост торгового центра: ”Мы рады видеть, что торговый центр расширяется. Было бы неплохо, чтобы в будущем он стал крупным развлекательным центром, где также есть кинотеатр. Это, в любом случае, будет полезно для города”.

Торговый центр Vironia является одним из крупнейших торговых центров Ида-Вирумаа, где действуют магазины, предлагающие широкий выбор продовольственных и промышленных товаров, а также места общественного питания. B центре Vironia представлены хорошо известные бренды Hesburger, Maxima XX, Ehituse ABC, Ekspert, Koduekstra, Takko и другие.