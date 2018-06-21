21.06.2018, 16:34

В Кохтла-Ярве открылась молодежная комната досуга

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST 3
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Kohtla-Järve Noorte tuba Foto: Jevgeni Kapov, Delfi

В четверг руководитель некоммерческого объединения „Rahva Liikumine” (”Народное движение”) Крилл Кыпп принимал поздравления. Хотя, по большому счету, поздравлять следует молодых жителей Ярвеской части города Кохтла-Ярве, которые, наконец-то, получили место, где увлекательно и с пользой могут проводить свободное время, вместо того, чтобы кучковаться в торговых центрах и смущать покой горожан.

Сегодня поздравить ”Народное движение” с открытием очередного объекта, предназначенного для молодежи, пришли вице-мэр Кохтла-Ярве Нина Алексеева, вручившая организации сертификат на солидную сумму для поддержки работы молодежной комнаты, член Рийгикогу и депутат горсобрания Кохтла-Ярве Валерий Корб, сотрудники полиции и Спасательного департамента.

Как рассказал порталу Delfi Кирилл Кыпп, необходимость открыть молодежную комнату досуга, в Кохтла-Ярве назрела уже давно. Жизненно необходимо это было потому, что дети и молодежь в городе, кто не посещает занятия по интересам в трех школах искусств, предоставлены сами себе. А обладая в этом возрасте богатой фантазией и энергией, подростки доставляют немало хлопот полиции и спасателям. Теперь у них появилось место, где можно с пользой для себя провести свободное время.

Комната оборудована не только компьютерами и различными гаджетами. Здесь есть большой набор и обычных настольных игр, кинозал, начинает формироваться и своя библиотека. В молодежной комнате можно поиграть и в настольный теннис.

Как сказала старший комиссар Йыхвиского отделения полиции Светлана Сафронова, работающая с несовершеннолетними, когда люди проявляют общественную инициативу, направленную на заботу о детях и молодежи, результат не заставит себя ждать.

- Нельзя все время ждать, когда кто-то сделает что-то за нас для своих детей. Наконец, этот ”кто-то” в Кохтла-Ярве появился, — сказала Светлана Сафронова.

Портал Delfi задал вопрос руководителю ””Народного Движения” Кириллу Кыппу.

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- Возможна ситуация, когда к вам будут приходить дети и подростки не только для того, чтобы поиграть и отдохнуть. Не исключено, что придут те, кому надо поделиться своими проблемами, получить дельный совет. Вы готовы к таким визитам?

- Безусловно. В городе есть специалисты-психологи, работающие с подростками. С нами сотрудничают социальные службы Кохтла-Ярве, педагоги. И спасатели с полицейскими тоже не просто так пришли на церемонию открытия: мы будем работать с ними в тесном контакте, они помогут просвещению детей и подростков в сфере безопасности жизни. Короче говоря, отдыхать у нас молодежь сможет с пользой для себя.

Кирилл Кыпп рассказал, что молодежная комната в Кохтла-Ярве открылась при поддержке городского управления, предпринимателей, отметив при этом, что дети и подростки от десяти до восемнадцати лет могут посещать молодежную комнату совершенно бесплатно.

Таким образом, на карте Кохтла-Ярве в районе площади Вирула появился дом №5 по Кескаллее, который станет магнитом для детей и подростков.

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