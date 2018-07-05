05.07.2018, 14:39

В Кохтла-Ярве опять начались ”газовые атаки”

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Евгений Капов
Евгений Капов
EST
В Кохтла-Ярве опять начались ”газовые атаки”
ФОТО: Евгений Капов

В четверг жителей Ярвеской части Кохтла-Ярве вновь одарили вонью. Тошнотворный запах грязного общественного туалета витал над городом, заставляя людей скорее бежать с улицы и прятаться по домам.

Амбре, идущее с региональных очистных сооружений, особо активизируется в жаркую погоду. А тут неожиданно в Эстонии наступило лето, и в конце июня в городе уже пахло так, что некоторые намеревались звонить в ЕС и заявлять, что по отношению к ним была совершена ”химическая атака”.

Утром пожилых людей, которые пришли к банкомату за пенсией, прямо на улице Олеви ”рвало на родину”. Владимир, сорока лет, посоветовал звонить по телефону 1313 и сообщать о вони в Инспекцию охраны окружающей среды. Дама, которой он дал этот совет, отреагировала бурно.

- А что толку с этой инспекции и от этих звонков? Была я в горуправе, когда проходило совещание по охране природы. Инспекция говорит, что вредные выбросы норму не превышают, из-за вони опасности для здоровья людей нет. И весь разговор!

75-летняя Лайне рассказала, что сегодня в 5 утра она пошла выгуливать собачку. ”Воняло в городе так, что собачка закашлялась, а я закрылась воротником куртки, мне стало дышать очень тяжело”.

В четверг портал Delfi связался по телефону с руководителем предприятия Järve Biopuhastus, которому принадлежат региональные очистные сооружения, Владиславом Корзановым, и попросил его сказать, что происходит на его предприятии, источающем вонь. Через некоторое время руководитель дал ответ.

- По вашей просьбе уточнил, что происходит сегодня на очистных. Поскольку я в отпуске, позвонил своим коллегам, и они сказали, что сегодня у нас ничего экстраординарного не происходит, ил мы не ворошили, компост не переворачивали, просто ветер дует в сторону города. То есть, ничего такого мы не делаем, что могло бы усилить запах.

Значит, в том, что на Северный микрорайон Кохтла-Ярве, на улицы Калеви, Олеви и Пярна вновь обрушилась вонь, которую руководитель предприятия изящно называет ”запахом”, виноват ветер?

- Господин Корзанов, СМИ утверждают, что вонь в городе прекратится только к 2022 году, когда будет внедрена новая технология очистки сточных вод. Чего так долго?

ТОП

- Этот проект задержался, и вот почему. Государство 3 года вырабатывало свою стратегию ”что кому разрешить, а что кому не разрешить”, так что, похоже, реализовывать этот проект Järve Biopuhastus будет вынуждено за свои деньги. Хотя мы надежду не теряем, но нам было заявлено, что мы и так получили много средств. А на этот проект надо, как минимум, 6 миллионов евро.

- Так перестанет или нет в Кохтла-Ярве вонять к 2022 году?

- В июле мы уже эту технологию выберем. Сразу же объявим конкурс на проектирование, которое будет идти до апреля следующего года, потом сразу же начнем строительство.

- А почему не даст деньги Европейский союз?

- ЕС и государство считают, что они и так уже дали нашему предприятию много денег. Когда в 2011 году состоялось открытие новых очистных сооружений, тогда как раз деньги и дали. На все, кроме переработки ила.

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