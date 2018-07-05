В Кохтла-Ярве опять начались ”газовые атаки”

В четверг жителей Ярвеской части Кохтла-Ярве вновь одарили вонью. Тошнотворный запах грязного общественного туалета витал над городом, заставляя людей скорее бежать с улицы и прятаться по домам.

Амбре, идущее с региональных очистных сооружений, особо активизируется в жаркую погоду. А тут неожиданно в Эстонии наступило лето, и в конце июня в городе уже пахло так, что некоторые намеревались звонить в ЕС и заявлять, что по отношению к ним была совершена ”химическая атака”.

Утром пожилых людей, которые пришли к банкомату за пенсией, прямо на улице Олеви ”рвало на родину”. Владимир, сорока лет, посоветовал звонить по телефону 1313 и сообщать о вони в Инспекцию охраны окружающей среды. Дама, которой он дал этот совет, отреагировала бурно.

- А что толку с этой инспекции и от этих звонков? Была я в горуправе, когда проходило совещание по охране природы. Инспекция говорит, что вредные выбросы норму не превышают, из-за вони опасности для здоровья людей нет. И весь разговор!

75-летняя Лайне рассказала, что сегодня в 5 утра она пошла выгуливать собачку. ”Воняло в городе так, что собачка закашлялась, а я закрылась воротником куртки, мне стало дышать очень тяжело”.

В четверг портал Delfi связался по телефону с руководителем предприятия Järve Biopuhastus, которому принадлежат региональные очистные сооружения, Владиславом Корзановым, и попросил его сказать, что происходит на его предприятии, источающем вонь. Через некоторое время руководитель дал ответ.