В Кохтла-Ярве обсуждали вопросы загрязнения воздуха

8 февраля в здании Кохтла-Ярвского городского управления руководители и специалисты Центра исследований окружающей среды представили результаты проведенного ими в течение года исследования воздуха в Кохтла-Ярве, где сосредоточены химические предприятия. ”Оценка качества наружного воздуха, превышений предельных значений ароматических веществ и объемов выброса загрязняющих веществ в районе Ярвеской части города Кохтла-Ярве”. Таково официальное название научной работы. С результатами исследования можно ознакомиться на странице www.kki.ee в разделе ”Надзор за окружающей средой — анализы и исследования”.

Доклад слушали представители местного самоуправления, общественности, специалисты по охране природы предприятий Кохтла-Ярве. Когда настала очередь задавать вопросы, прозвучало мнение, что жителей города интересует конкретика, которая в докладе не прозвучала. В частности, не сказано, кто виноват в загрязнениях атмосферы.

Владимир Эвве, депутат городского собрания Кохтла-Ярве, сказал, что представленное исследование является научной работой, отражающей состояние окружающей среды за год. Но не более того.

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- Однако я не увидел того, что намерены природоохранные ведомства предпринимать для улучшения ситуации. Хотя, повторяю, мы выслушали интересный ”научный реферат”.

Портал Delfi поинтересовался у депутата Эвве:

- Владимир, сегодня никто точно не может сказать, сколько уже было проведено подобных исследований. Однако ни одно из них не отвечает на главный вопрос: каково влияние загрязнений на здоровье жителей Кохтла-Ярве, особенно — детей. Что вы думаете относительно необходимости ответить на этот вопрос?

- Действительно, никто не дает ответ на этот вопрос. Более того, получается так, что даже количество онкологических заболеваний является секретом. То есть, мы не можем получить данные о том, сколько людей болеет раком в Кохтла-Ярве, а сколько, например, на Сааремаа. А если бы была возможность сравнивать, то стало бы более или менее понятно, как загрязнение среды обитания влияет на заболеваемость. Однако, судя по тому, сколько наших жителей можно встретить в клинике Тарту, окружающая среда здесь сильно влияет на здоровье. В городе большое количество астматиков, аллергиков. Мы, жители города, на себе ощущаем влияние загрязнений. Но в то же время официальные органы говорят: мол, ничего страшного, пахнет газом, но это — не смертельно.

Владимир Эвве в своем выступлении возмущенно заявил, что жители города существуют сами по себе, Инспекция окружающей среды — сама по себе, Министерство — само по себе. Полностью отсутствует координация и взаимопонимание между инстанциями. ”Нам говорят, что воздух в городе портят все предприятия одновременно. Но мы-то, жители, уже разбираемся, кто, чем и как пахнет. Очистные сооружения пахнут по-своему, сланцеперерабатывающее производство — по своему, ”Nitrofert”, когда он работал, источал только ему присущий запах. Но вот откуда недавно взялся сильный запах газа, словно из кухонной духовки? На этот вопрос никто нам не смог ответить. Говорят, мол, виноваты все”, — сказал Владимир Эвве.

Специалист-эколог водоочистной фирмы ”Järve Biopuhastus” Андра Пярнамяги критиковала природоохранную инспекцию за то, что не всегда специалисты выезжают на предприятие по ее просьбе. Отсюда может быть и неточность в исследовании. ”В городе запах, и у нас запах. Мы просим приехать к нам и установить источник зловония. Но отвечают, что нет возможности выехать”.

После изложения результатов исследований, портал Delfi попросил заведующего Ида-Вируской Инспекцией окружающей среды Айвара Лайнярва ответить на вопросы.

- Были заданы довольно острые вопросы. В частности, депутат Эвве критиковал отсутствие координации между инстанциями. Что можете сказать по этому поводу?

- Уверен, что нам всем надо больше общаться между собой.

- Что можете сказать по поводу того, что инспекторы не выезжают по сигналам?

- Действительно, Андра Пярнамяги говорила, что не всегда есть возможность сделать замеры. Дело в том, что эти измерения довольно дорого обходятся. А у нас нет таких денег, чтобы каждый раз проводить замеры.

- Депутат Эвве лишний раз констатировал, что в городе продолжают ощущаться удушающие запахи. На основании доложенных результатов исследования, вы можете сказать, что является источником загрязнения атмосферы в Кохтла-Ярве?

- Основные источники — местные предприятия. Этот запах — результат их совместного влияния на окружающую среду.

- Теперь — главный вопрос: была проведена уйма исследований, но нигде не сказано о влиянии загрязнения окружающей среды на здоровье жителей города, особенно — детей. Как вы думаете, необходимо провести такое исследование и опубликовать его результаты?

- Я с вами согласен. Но сегодня мы знаем, что, например, в прошлом году не было превышения допустимых норм вредных выбросов. А наши нормы соответствуют европейским требованиям, — сказал Айвар Лайнярв.

Член комиссии Рийгикогу по охране окружающей среды Валерий Корб не участвовал в этой встрече. Но и ему был по телефону задан вопрос, почему до сих пор не проведено исследование влияния выбросов промышленных предприятий на здоровье жителей Кохтла-Ярве, особенно — маленьких.

Валерий Корб ответил, что провести такое исследование совершенно необходимо. А не сделали это до сих пор потому, что 20 лет в стране не было Министерства здравоохранения. ”Теперь оно у нас появилось, и я думаю, что оно займется этим вопросом”.