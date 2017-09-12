В Кохтла-Ярве накануне отопительного сезона отключены от отопления 25 домов

В Кохтла-Ярве на настоящий момент опломбированы теплоузлы 25 многоквартирных домов, у которых накопились долги за тепло, а общая сумма задолженности 39 домов в Йыхви и Кохтла-Ярве перед предприятием теплоснабжения VKG Soojus составляет 29 000 евро.

Жители планируют погасить задолженность до наступления холодов, но не исключено, что в некоторых случаях отключений не избежать, сообщила во вторник, 12 сентября, "Актуальная камера".

Причина кризисной ситуации не меняется из года в год: брошенные владельцами квартиры, за отопление которых кто-то должен платить, а также сложное экономическое положение в регионе в целом.

Хотя в сравнении с прошлыми годами размер долгов за отопление уменьшился, они все равно остаются после каждого отопительного сезона, вынуждая VKG Soojus пломбировать теплоузлы, хотя эта мера применяется не во всех случаях.

"Лидером" по задолженности остается квартирное товарищество дома номер 9 по улице Уус, которое должно тепловому предприятию свыше 3700 евро и непогашенный за прошлый год долг в размере 2400 евро.