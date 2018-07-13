13.07.2018, 14:30

В Кохтла-Ярве идет сбор подписей за право дышать чистым воздухом

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Алексей Cтарков
Алексей Cтарков
EST 8
Kohtla Järve linn
Kohtla Järve linnFoto: Andres Putting

На сайте народных начинаний ”Rahvaalgatus” с конца прошлой недели открыт сбор подписей под обращением кохтлаярвесцев к депутатам Рийгикогу, которое называется ”Дайте нам дышать!” и просит власти предержащие, наконец, остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве.

”Просим также предпринять меры по устранению неприятного запаха, который царит в городе на протяжении уже многих лет, отравляя жизнь людям и ставя под угрозу здоровье живущих здесь”, — говорится в петиции.

Её инициаторы подчёркивают, что техногенная вонь в Ярвеской части уже долго стоит и днём, и ночью, она мешает людям нормально жить, неоднократные обращения на тревожный номер инспекции окружающей среды реального улучшения не дают, а пока вокруг проблемы идут бесконечные и пустые разговоры, кохтла-ярвеский воздух продолжает загрязняться. Какие-то улучшения обещают не ранее, чем через четыре года, да и в эффект от них горожане не верят.

В обращении подчёркивается, что здоровье идавирусцев, включая детей, и так хуже, чем у людей в других регионах Эстонии.

Обращение содержит требования призвать к порядку предприятия, отвечающие за чистоту воздуха в городе, реально воздействовать на тех, кто отвечает за своевременную очистку фильтров и использование щадящих технологий, разработать стратегию по повышению средней продолжительности жизни в Ида-Вирумаа, обратить серьёзное внимание на рекомендации, разработанные Департаментом здоровья в сотрудничестве с экспертами ВОЗ, и изучить влияние выбросов загрязняющих веществ на здоровье горожан.

По словам инициатора обращения жительницы Кохтла-Ярве Ольги Курдовской, несмотря на то, что быстро проблема, скорее всего, не решится, молчать и сидеть сложа руки тоже нельзя, тем более недавний пример со сбором подписей против вырубки леса в Нарва-Йыэсуу подтвердил, что народная инициатива может иметь вес.

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"Как только петиция наберет тысячу голосов, она автоматически пойдёт на рассмотрение в Рийгикогу. Сбор подписей открыт до 30 августа, и к вечеру среды их было уже более 180-ти", — сказала активист.

Текст обращения можно найти здесь.

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