В Кохтла-Ярве идет сбор подписей за право дышать чистым воздухом

На сайте народных начинаний ”Rahvaalgatus” с конца прошлой недели открыт сбор подписей под обращением кохтлаярвесцев к депутатам Рийгикогу, которое называется ”Дайте нам дышать!” и просит власти предержащие, наконец, остановить беспредел по загрязнению воздуха в Кохтла-Ярве.

”Просим также предпринять меры по устранению неприятного запаха, который царит в городе на протяжении уже многих лет, отравляя жизнь людям и ставя под угрозу здоровье живущих здесь”, — говорится в петиции.

Её инициаторы подчёркивают, что техногенная вонь в Ярвеской части уже долго стоит и днём, и ночью, она мешает людям нормально жить, неоднократные обращения на тревожный номер инспекции окружающей среды реального улучшения не дают, а пока вокруг проблемы идут бесконечные и пустые разговоры, кохтла-ярвеский воздух продолжает загрязняться. Какие-то улучшения обещают не ранее, чем через четыре года, да и в эффект от них горожане не верят.

В обращении подчёркивается, что здоровье идавирусцев, включая детей, и так хуже, чем у людей в других регионах Эстонии.