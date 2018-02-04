В Кохтла-Ярве и Йыхви вновь замечены мошенники, продающие поддельные товары

На улицах Кохтла-Ярве участились случаи предложения со стороны иностранцев купить у них различные товары по выгодным ценам, пишет ”Панорама”.

По сведениям полиции, данные ”продавцы” разъезжают на автомобиле с латвийскими или литовскими номерными знаками, утверждая, что у их товаров стоимость ниже, чем в магазинах. Придя домой, покупатели обнаруживают, что их обманули. Товары на самом деле продаются не дешевле их реальной стоимости, предлагаются некачественные товары, поврежденные

Имели место случаи, когда к водителям обращались люди из припаркованных на трассе автомобилей с просьбой купить у них золотые украшения, так как у них нет денег на бензин, но позже выяснялось, что предложенные украшения на самом деле покрыты внешне похожим на золото составом.

По данным полиции, в самое последнее время жалоб от обманутых покупателей не поступало, тогда как бдительные граждане сообщают о том, что на парковках возле торговых центров в Йыхви и Кохтла-Ярве были замечены автомобили с иностранными номерами и лица, предлагающие товары.

Полиция обращает ваше внимание на то, что купленный товар является добровольным приобретением, поэтому по данным фактам полиция расследования не ведёт, а занимается случаями агрессивного или навязчивого поведения, а также применения физического насилия продавцами в отношении потенциальных покупателей.