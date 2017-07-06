В Кохтла-Ярве и Йыхви к началу отопительного сезона могут опломбировать теплоузлы в 45 домах

Специалист по связям с общественностью сланцехимического концерна Viru Keemia Grupp (VKG) Ирина Боенко сказала порталу Delfi, что по сравнению с прошедшим отопительным сезоном, число домов, задолжавших за тепло фирме VKG Soojus, уменьшилось. Но все же…

”В прошлом году отопительный сезон мы завершили с 70 домами, которые шли на потенциальное отключение тепла, то в этом году это всего 45 домов-должников. Два дома в Йыхви могут попасть под отключение тепла, двадцать домов в Ахтмеской части Кохтла-Ярве, двадцати три дома — в Ярвеской части этого города. Если будет производиться опломбирование домов, то это будет сделано в конце июля — начале августа. То есть, мы даем возможность квартирным товариществам погасить задолженность по теплу, которая у них образовалась. Если общая задолженность в прошлый сезон составляла 136 тысяч евро, то на сегодняшний момент товарищества должны поставщику тепла 109 тысяч евро. Самая большая задолженность у товариществ в Ярвеской части Кохтла-Ярве. Из года в год в роли должников выступают одни и те же дома. Консультанты VKG Sooojus работают с представителями этих домов, поставщик тепла готов идти на компромисс при составлении графика погашения долгов”, — сказала Ирина Боенко.

Она подтвердила готовность к компромиссу, сказав, что в прошлом году все дома, имеющие долги, все же были подключены к подаче тепла, но при условии составления графика погашения задолженности. Однако не все товарищества придерживались этих графиков.

Говоря о варианте отмены коллективной ответственности жильцов за оплату коммунальных услуг и перехода на индивидуальную, поквартирную оплату счетов, Ирина Боенко повторила позицию фирмы:

”В данный момент это очень сложно осуществить, так как клиентом является юридическое лицо, то есть, квартирное товарищество, с которым у нас заключено договор, на основе которого предоставляется услуга. Кроме того, реализация идеи индивидуальной оплаты на данном этапе сильно затруднена. Это означает очень большие затраты для полной переделки системы, по которой работает поставщик тепла”, — сказала Ирина Боенко.

Член правления ассоциации квартирных товариществ Елена Муттонен придерживается иного мнения. Она считает несостыковку двух законов — о тепле (коллективная ответственность) и о правах потребителя (каждый человек, оплативший услугу, в праве получать ее вовремя и в полном объеме), должна стать предметом разбирательства в правительстве. Тем более, что канцлер права уже давно затребовала по этому поводу конкретные данные, которых до сих пор не получила. В результате коллективной ответственности из-за должников страдают и исправные плательщики, а это несправедливо, — считает Елена Мутонен.

Она обращает внимание на одну, по ее словам, ”пикантную” деталь: начало отопительного сезона совпадает с выборами в местные органы власти.

”И, если среди 45 домов, попадающих под потенциальное отключение тепла, найдутся такие, в которых живут люди, не имеющие задолженности за тепло, ”выборы могут пройти очень даже интересно” , — сказала Елена Мутонен.