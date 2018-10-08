08.10.2018, 21:40

В Кохтла-Ярве гимназия просит власти города спасти ее от голубей

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rus.delfi.ee
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tuvid.jpg
tuvid.jpgFoto: EPL Arhiiv

Ярвеская гимназия города Кохтла-Ярве просит власти спасти ее от голубей, пишет ”Северное Побережье”.

”Ярвеская гимназия Кохтла-Ярве просит Кохтла-Ярвеское горуправление выделить школе дополнительные средства на текущий ремонт для приведения в порядок чердака четырехэтажного учебного корпуса. На крыше круглый год гнездятся голуби, так как чердачное помещение для голубей практически открыто”, — написала директор школы Анне Эндъярв мэру города Людмиле Янченко.

По словам директора, необходимо плотно закрыть концы деревянного чердака, установить по периметру чердака сетку и закрепить ее, поскольку голуби залетают внутрь через отверстия между крышей и стеной, а школе приходится тратить средства на наведение порядка — на удаление птичьих гнезд с чердака, экскрементов, прочего мусора.

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