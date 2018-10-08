В Кохтла-Ярве гимназия просит власти города спасти ее от голубей

”Ярвеская гимназия Кохтла-Ярве просит Кохтла-Ярвеское горуправление выделить школе дополнительные средства на текущий ремонт для приведения в порядок чердака четырехэтажного учебного корпуса. На крыше круглый год гнездятся голуби, так как чердачное помещение для голубей практически открыто”, — написала директор школы Анне Эндъярв мэру города Людмиле Янченко.

По словам директора, необходимо плотно закрыть концы деревянного чердака, установить по периметру чердака сетку и закрепить ее, поскольку голуби залетают внутрь через отверстия между крышей и стеной, а школе приходится тратить средства на наведение порядка — на удаление птичьих гнезд с чердака, экскрементов, прочего мусора.