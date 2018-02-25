В Кохтла-Ярве детей оторвали от гаджетов

Наконец-то, за несколько дней до наступления первого месяца весны в Ярвеской части города Кохтла-Ярве появился каток. Дети намертво прикованные к разного рода гаждетам, вышли на свежий воздух и встали на коньки. У кого их нет — катаются по льду просто так, у кого есть — ведут хоккейные баталии. Даже детская команда одного городского спортклуба уже провела здесь тренировку.

В воскресенье на улице минус 3. Самое то! Но игрокам, которые уже мнят себя будущими деталями ”Красной машины”, пришлось сделать перерыв на обед: фирма Järve Biopuhastus, которая всегда с охотой выполняет задания горуправы, направленные на организацию детского досуга, еще раз пролила каток водой, чтобы укрепить лед.

По словам заместителя мэра города Дениса Вершинина, решение залить каток именно на площади Вирула было мотивировано тем, что здесь есть удобные скамейки, где дети смогут сменить обувь на коньки, а центр города привлечет сюда и взрослых.

То, что каток залили буквально рядом с магазином алкогольных товаров, казалось бы — нонсенс. Однако первые дни его работы показали, что покупатели горячительного с уважением отнеслись к детям: они прячут свои покупки, и ни в коем случае не распивают алкоголь прямо у магазина, как это бывало раньше, несмотря на законодательный запрет.

Теперь остается надеяться на то, что весна, которая фактически наступит через три дня, пожалеет юных любителей встать на коньки, и не сразу расплавит лед.