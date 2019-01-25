В Кохтла-Ярве через два года появится новый бассейн

По словам вице-мэра Виталия Бородина, теперь горуправление может утвердить победителя тендера на строительство и к работам смогут приступить ранней весной. Возведение той части спортцентра, где находится бассейн, должно завершиться в начале 2021 года.

Чуть более года назад власти города рассчитывали, что строительство спортивно-оздоровительного центра площадью 20000 квадратных метров на Ярвекюла теэ обойдется не дороже пяти миллионов евро. 4,25 миллиона евро поступит от Европейского союза.

В прошлом году в ходе тендеров на строительство выяснилось, что рыночная стоимость строительства спортцентра на самом деле в четыре раза выше.

Поскольку вклад Евросоюза не изменится, то недостающую часть, то есть более десяти миллионов евро, придется выделить из казны города Кохтла-Ярве.