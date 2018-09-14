В Кохтла-Ярве цены на вывоз мусора вырастут почти в два раза

С 1 ноября плата за вывоз одного кубометра смешанных бытовых отходов в Кохтла-Ярве вырастет с нынешних 2,92 до 5,32 евро (с учетом НСО). Предприятие обосновало корректировку цен тем, что стоимость своих услуг повысила и Уйкалаская свалка, на которую свозится мусор, также подорожало моторное топливо.

"Данный вопрос уже рассмотрела хозяйственная комиссия, а в ближайшее время его утвердит и городское управление. Мы тщательно взвесили это ходатайство. Пришли к выводу, что если цены не повысить, то фирма может отказаться от договора. Тогда пришлось бы проводить новый тендер. В итоге цена могла бы оказаться еще выше. А сейчас даже с учетом новых тарифов цены на вывоз мусора в Кохтла-Ярве останутся одними из самых низких в республике", — сказала корреспонденту портала rus.err.ee мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Ходатайство фирмы Ekoviir о повышении стоимости услуг по вывозу мусора она считает оправданным.