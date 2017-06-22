В Кивиыли возложили цветы к памятному камню советским летчикам

Несколько пожилых людей 22 июня возложили цветы к памятному камню советским летчикам, сбитым во время Великой Отечественной войны, 76 годовщина начала которой отмечается сегодня в России Днем памяти и скорби.

Как сказал порталу Delfi руководитель ветеранской организации Кивиыли Саркис Татевосян, цветы возложили ветераны, участники Великой Отечественной войны 1941–1945 года.

Памятный камень летчикам был перенесен из деревни Ряза, где несколько раз подвергался осквернению. После переноса в город на частную территорию Татевосяна, камень вновь был осквернен 16-го и 26-го мая, о чем были написаны соответствующие заявления в полицию. По словам Татевосяна, он получил уведомление о возбуждении полицией делопроизводства, но как оно продвигается, он не знает.

Вопрос о переносе камня с мэром Кивиыли Николаем Воейкиным обсуждали российские дипломаты. После того, как тогдашний Генеральный консул РФ в Нарве Дмитрий Казённов и консул-советник Андрей Сургаев поговорили с мэром, МИД Эстонии принял решение объявить их персонами нон-грата и выслать из страны пребывания. Официально причину не назвали, но, предположительно, дипломаты якобы разговаривали с мэром в резкой форме. Россия в ответ выслала двух эстонских дипломатов.

Портал Delfi поинтересовался у руководителя ветеранской организации Кивиыли:

- Почему группа ветеранов 22 июня пришла именно к памятному камню летчикам, а не на большую братскую могилу, где обычно 9 мая проходят панихида и митинг?

- Потому что в настоящий момент камень находится ближе в городе. А также — для того, чтобы дать понять городским властям, что этот камень для нас не пустой звук и, как они трактуют, ”просто камень”. Мы пришли сюда, чтобы перед лицом погибших летчиков почтить память всех жертв той ужасной войны, — сказал Саркис Татевосян.