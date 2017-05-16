В Кивиыли осквернили памятный камень советским летчикам

Руководитель ветеранской организации Кивиыли Саркис Татевосян во вторник подал заявление в полицию о том, что памятный камень летчикам советской авиации, погибшим в годы Второй мировой войны, был осквернен вандалами.

Как Татевосян рассказал порталу Delfi, в период с 22 часов 15 мая до 7:50 16 мая неизвестными был осквернен памятный камень советским летчикам, перенесенный 9 мая этого года из деревни Ряза Люганузеской волости

на частный участок земли в городе Кивиыли. Саркис Татевосян объяснил перенос памятного камня на свою частную землю тем, что на прежнем месте табличка неоднократно осквернялась вандалами.

”Погибшие летчики остались на месте падения бомбардировщика, и информации о перезахоронении их останков у нас не имеется”, — сказал Татевосян. Он уверен, что по видеозаписи, сделанной камерами, установленными на одном из зданий города, полиция сможет найти того, кто написал на камне: ”Эти убийцы бомбили мою бабушку. Пусть же они горят в аду”. Татевосян надеется, что тот, кто осквернил памятный камень, не просто будет найден, но и наказан за акт вандализма.