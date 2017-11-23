В Кивиыли нашли оригинальное решение проблемы заброшенных квартир

Квартирное товарищество Виру, 17 в Кивиыли выкупает у судебных исполнителей арестованные за долги пустующие квартиры в доме и раздает их всем желающим.

В социальной сети Facebook 20 ноября был опубликован пост с призывом поселится в Кивиыли: "Товарищество дома Виру, 17 ищет к себе в дом новых жильцов", передает rus.err.ee.

"В Ида-Вирумаа есть два города, где недвижимость не стоит ничего — Кохтла-Ярве и Кивиыли. Владельцы потерявшей свою ценность недвижимости побросали свои квартиры, в результате чего за них никто не платит по счетам. С 1 января 2018 года вступит в силу закон о квартирных товариществах, который обяжет собственников квартир заключать коллективные договоры с поставщиками услуг. Кивиыли — единственный город в Эстонии, где поставщик тепла до сих пор имеет индивидуальные договоры с собственниками квартир. Чтобы у нас не повторилась кохтла-ярвеская ситуация, где из-за долгов за тепло дома перестали подключать зимой к отоплению и они замерзли, мы в квартирном товариществе решили заселить пустующие жилплощади, выкупив их у судебных исполнителей и передав желающим жить в нашем доме", — сказал председатель квартирного товарищества этого дома Эрик Юргенсон.

В доме на Виру, 17 было восемь пустующих квартир. Две квартиры уже заселяют, еще одной интересуются.

"Все эти квартиры в разное время были арестованы судебными исполнителями за долги. Мы находим этих судебных исполнителей и убеждаем выставить квартиру на продажу. Кроме квартирного товарищества ими никто не интересуется, поэтому мы покупаем их примерно за 300 евро. Долги за квартиру остаются на ее прежнем хозяине, новые жильцы получают квартиру "чистой", без долгов", — сказал Юргенсон.

По его словам, самый большой риск для квартирного товарищества в том, что и новые собственники не будет платить по счетам: "Поэтому мы в начале заключаем арендный договор на четыре месяца с нулевой ставкой. Нам важно посмотреть, кто эти люди. Если люди начинают делать ремонт, въезжают в квартиру, платят исправно по счетам, значит они планируют жить в нашем доме постоянно. Тогда мы предлагаем купить квартиру за ту же сумму, за которую мы выкупили ее у судебного исполнителя. Кроме этого, на время ремонта, на два месяца, мы освобождаем человека от оплаты коммунальных счетов".