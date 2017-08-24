В канун Дня шахтера стали известны имена тех, кого поощрят предприятия

В последнее воскресенье августа все, кто связан с добычей сланца в Эстонии, будут отмечать День шахтера. По уже сложившейся традиции, совместный праздник на территории шахтного парка-музея в Кохтла-Нымме проведут сланцедобывающее предприятие Enefit Kaevandused, входящего в состав Eesti Energia, и сланцеперерабатывающий концерн Viru Keemia Grupp (VKG), в составе которого работает шахта Ojamaa.

Как и в прежние годы, в ходе праздника руководители правлений этих акционерных обществ поздравят с праздником всех собравшихся и пригласят на сцену лучших работников. Им будут вручены благодарственные письма и все, что к ним прилагается.

Страна должна знать тех, кто дает людям свет и тепло. Поэтому портал Delfi заранее попросил пресс-службы предприятий назвать фамилии награжденных шахтеров и химиков.

- В этом году на Дне шахтера будут награждены следующие работники Enefit Kaevandused, — сообщила специалист по связям с общественностью Елена Дербнева.

Сергей Михайлов — машинист экскаватора,

Николай Бакунов — машинист бульдозера,

Николай Просколов — проходчик,

Александр Кудрявцев — проходчик,

Леонид Разоренов — мастер-взрывник,

Дмитрий Воронин — горный мастер,

Наталья Бочак — оператор обогательной установки,

Тамара Клейн — дежурный по станции,

Михаил Спирин — машинист топливоподачи Auvere,

Владимир Наумов — механик,

Роман Пялак — механик,

Павел Сергеев — руководитель отдела подвижного состава,

Николай Назаров — механик подземной мобильной техники,

Александр Цалпанов — слесарь-электрик,

Хелье Ээльметс — специалист по рабочей среде

Пресс-секретарь VKG Ирина Боенко назвала лучших рабочих своего концерна.

- В этом году за вклад в развитие предприятия и высокий профессионализм будут отмечены:

Евгений Кузьмин - подземный проходчик производственного участка №1 шахты Ojamaa, Александр Чураков — подземный проходчик производственного участка №1 шахты Ojamaa, Эдуард Величко — подземный мастер-взрывник на производственном участке №2 шахты Ojamaa, Борис Воеводин - подземный горный мастер на участке вентиляции, ремонта и обслуживания подземных горных сооружений шахты Ojamaa, Татьяна Смыслова — технолог обогатительной фабрики шахты Ojamaa, Владимир Мазин — главный технолог отдела техники и развития шахты Ojamaa, Андрей Рубленков — руководитель ремонтной службы заводов Petroter I и II, Руслан Калласте — оператор технологической установки на заводах Petroter I и II, Вадим Семенов — электрик по ремонту и обслуживанию на участке по ремонту и эксплуатации электрооборудования, Олег Постнов — оператор технологической установки синтеза смол, Светлана Пономарева — оператор технологической установки в цехе очистки и нейтрализации промышленных вод, Эдуард Белько — оператор технологической установки на фабрике Kiviter, Алексей Мышковец — оператор технологической установки в подразделении технологического обслуживания заводов Petroter, Дарья Гурьева — лаборант химического анализа, Денис Крибе — оператор технологической установки на заводе Petroter III.

За день до официального праздника, который пройдет в Кохтла-Нымме, День шахтера отметят в Кохтла-Ярве. Здесь на площади Вирула в 14 часов начнет играть городской духовой оркестр под управлением Александра Савельева. Затем с профессиональным праздником горняков собравшихся поздравят руководители города, после чего даст концерт вокально-инструментальный ансамбль ”Балтика”, в репертуаре которого хиты 70-х годов.