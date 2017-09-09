В Йыхвиском Центре опеки больше не стирают памперсы, а покупают новые

В Ида-Вирумаа назревает очередное скандальное разбирательство. На этот раз в поле внимания общественности попадает то, что происходило в Йыхвиском Центре опеки на протяжение нескольких лет, пока не поменялось руководство волости.

После того, как в Йыхвиской волости сменилось руководство, изменился и состав совета местного Центра по уходу. Это Целевое учреждение финансируется таким образом, что часть денег поступает из волостной управы, основная же часть идет за счет пенсий пожилых обитателей ”дома престарелых”.

Прежний руководитель Центра по уходу, написав заявление ”по собственному желанию”, уволилась, получив согласно договору, компенсацию в несколько окладов. Возглавивший Центр опеки новый работник, на запрос Совета целевого учреждения, составил список того, с каким ”наследством” пришлось столкнуться.

Новый председатель совета, Велли Наабер рассказала порталу Delfi, что она была буквально шокирована тем, что вскрылось. Особенно возмутило то, что прежний состав совета допустил, чтобы в ”доме престарелых” после ухода прежнего руководителя не оказалось денег, и новая заведующая пожаловалась, что фирма, поставляющая питание, отказалась кормить обитателей, потому что ей не были переведены деньги.

"Фактически, Центр по уходу встал перед необходимостью просить родственников забрать своих стариков, потому что их нечем кормить", — рассказала Наабер. Она рассказала, что немедленно обратилась в волостную управу, и помощь была оказана. Сейчас питание нормализовано, пожилые люди ни в чем не нуждаются.

Но вскрылось, что в течение длительного времени в Центре опеки питание обеспечивает фирма, с которой договор был заключен без проведения конкурса на оказание услуги.

"Все остальные услуги, в том числе и прачечной, также оказываются без конкурса, на что еще в 2013 году указал аудитор", — сказала Наабер.

Узнав об этом, нынешний старейшина Йыхвиской волости Алексей Наумкин, юрист по образованию, сказал порталу Delfi, что этот факт, определенно должен вызвать интерес прокуратуры. По его словам, юридическую оценку необходимо дать и другим вскрывшимся фактам, например, предполагаемому нецелевому использованию служебного автотранспорта.

С финансовым положением, в котором остался ”дом престарелых” при прежнем руководстве волости, будут разбираться специалисты. Например, как могло произойти такое: якобы не было денег, чтобы купить памперсы для стариков, и работницы вынуждены были их стирать?

Велли Наабер понимает, какие проблемы стоят в стране в плане социального обеспечения, особенно, пожилых людей. Но она не может понять, из каких соображений прежнее волостное руководство, которое является органом, надзирающим за деятельностью Целевого учреждения, допустило, что в ”доме престарелых” не только вынуждены были стирать памперсы, но и не проводились конкурсы на поставки услуг. А договоры составлялись так, что новый руководитель, если вдруг нарушит закон и с ним решат расстаться, все равно, согласно договору, получит солидную компенсацию.

По словам нового председателя совета Велли Наабер, в настоящее время обитатели Йыхвиского Центра опеки ни в чем не нуждаются. Это подтвердил и волостной старейшина Йыхви.