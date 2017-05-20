В Йыхви впервые за последние 25 лет построят новую улицу

В Йыхви приступили к крупнейшему строительству этого года — возведению дороги на Пуру теэ; проект стоимостью в 2,5 миллиона евро станет в некотором роде историческим — за последние 25 лет это первая улица, которая строится в этом городе.

Над будущей дорогой уже вовсю трудится строительная техника, и первые десятки метров траншеи для закладки фундамента выкопаны, пишет rus.err.ee. Общая протяженность новой улицы составит 900 метров, передает "Актуальная камера".

"Сложности есть, но ничего такого, что нельзя сделать. Нам нужно построить пешеходный туннель, пешеходный мост, освещение дороги, парковки, перестроить газо- и теплотрассы и так далее", — говорит проектный руководитель Lemminkäinen Eesti Андрес Винклер.

Стоимость проекта — свыше 2,5 миллионов евро, из которых 75% поступит в качестве дотации по программе поддержки устойчивого развития городских регионов Ида-Вирумаа.