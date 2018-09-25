25.09.2018, 09:30

В Йыхви провалился вотум недоверия Репинскому и Эасту

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Martin Repinski eitab süüdistusi.
Martin RepinskiFoto: Rauno Volmar

Во вторник, 25 сентября, в Йыхви состоялось волостное собрание, где на повестке дня стоял вопрос о вынесении вотума недоверия старейшине Йыхвиской волости Мартину Репинскому и председателю горсобрания Эдуарду Эасту.

За вынесение вотума Репинскому проголосовали 8 депутатов, против — 11, воздержавшихся нет, двое депутатов не участвовали в голосовании, пишет Põhjarannik.

За вынесение вотума недоверия Эасту проголосовали 7 депутатов, против — 11, трое не голосовали.

"Первый вотум ожидаемо провалился. Благодарю за доверие и за поддержку! Будем и дальше заниматься развитием Йыхви. Коалиция сильна и целелеустремлённа. Надеюсь, что и со стороны оппозиции начнут поступать конструктивные предложения", — прокомментировал Мартин Репинский.

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