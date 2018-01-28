В Йыхви прошел вечер памяти Владимира Высоцкого

В субботу в зале Йыхвиского волостного управления выступили столичные гости: приехал хорошо известный в Йыхви музыкант и актер Тимур Иликаев со своей группой ”Партизаны”.



Полтора часа с Высоцким, песни которого звучали в этот вечер, многих слушателей вернули в годы молодости, а тем, кто не застал Высоцкого, подарили знакомство с творчеством человека, которого по праву называют символом эпохи.

Нобелевский лауреат, поэт Иосиф Бродский сказал, что с уходом Владимира Высоцкого мир потерял выдающегося поэта, великого мастера русского слова.

И вот Тимур Иликаев вновь подготовил программу, посвященную творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. И, естественно, что в год 80-летнего юбилея поэта эта программа была богаче, чем предыдущие.

Тимур Иликаев начинал свою творческую карьеру в Йыхви, в театре ”Мельница”. Затем переехал в столицу, где успешно продолжил свою музыкальную деятельность. Портал Delfi поинтересовался у руководителя группы:

- К нам приехали ”Тимур и партизаны”. С ”Тимуром” все понятно: это вы. А почему ”партизаны”? Ведь как толкует это слово Ожегов: ”Член народного вооруженного отряда, самостоятельно действующего в тылу врага”. С вооружением тоже более или менее ясно: ваше оружие — гитары. А вот насчет врага — пожалуйста, уточните, кто ваш злейший враг?

- Лично для нас самый главный враг — это наша собственная лень, с которой мы ежедневно стараемся бороться, вытягивая себя, как тот Барон Мюнхгаузен, из рутины на репетиции.

- Кто ваши ”партизаны”?

- Слава Могилевцев и Александр Пелёвин. Наша троица — это костяк, но в разное время было от пяти до двенадцати музыкантов.

- Как вы пришли к тематике Владимира Высоцкого?

- Я давно люблю его творчество, а пять лет назад, на его 75-летний юбилей решил сделать большой концерт на главной сцене Центра Русской культуры в Таллинне.

- Почему в Ида-Вирумаа вы решили дать концерт именно в Йыхви?

- Для меня этот город едва ли не родной. Здесь я прожил семь лет — лучших лет моей юности. Это время, которое я всегда вспоминаю с благодарностью и теплотой. И для меня местный зритель — самый строгий, тем более что здесь я последний раз играл двадцать лет назад, — сказал Тимур.

Стрела, пущенная когда-то самим доблестным рыцарем Владимиром Высоцким, насквозь пронзила темой любви всю программу ”Тимура и партизан”. По сути своей весь концерт стал большим спектаклем о любви, главным героем которого был великий поэт. ”Партизанам” удалось победить в себе искушение копировать манеру исполнения Высоцкого, отчего песни звучали так знакомо, но так по-новому.

В зале находились не только жители Йыхви. Приехали нарвитяне, жители Силламяэ, Кохтла-Ярве. Причем, в зале были не только те, для кого русский язык является родным.

Тимур Иликаев заверил, что вскоре состоится его новая встреча со зрителями Ида-Вирумаа. В его планах привезти на Северо-восток свой новый моноспектакль о жизни и творчестве Александра Вертинского.