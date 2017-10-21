В Йыхви прошел III фестиваль кукольных театров

Суббота — первый день осенних школьных каникул. Именно в этот день Йыхвиский Концертный дом встретил детей Ида-Вирумаа, устроив для них настоящий праздник. И, хотя фестиваль называется ”День театра для самых маленьких”, на него пришли и школьники.

Главный организатор фестиваля — руководитель Йыхвиского центра культуры и занятий по интересам Анне Уттендорф рассказала порталу Delfi о главном отличии нынешнего фестиваля от предыдущих. Дело в том, что в этом году неожиданно повезло: в рамках проходящей в Эстонии недели финно-угорской культуры, в столице гастролировал кукольный театр из Венгрии. Этот коллектив охотно откликнулся на предложение принять участие в йыхвиском фестивале и показал на главной сцене Концертного дома постановку ”Разбойник Румцайс возвращается”. Спектакль прошел на венгерском языке с эстонскими субтитрами. Представили труппу сотрудники Венгерского института, которые тепло поблагодарили Анне Утендорф за возможность показать венгерское искусство театра кукол на эстонском Северо-востоке.

Открылся фестиваль спектаклем йыхвиского театра ”Мельница”, сыгранном на русском языке. Называется он ”Три рок-н-рольных поросенка”.

Свои работы показали кукольные театры из Вильянди, Пярну, Кехра и еще два коллектива из Йыхви.

Кукольный театр Вильянди, который родился в 1955 году, привез ”Золушку”. Руководитель театра Алтмар Лоорис одно время вел курс в Театральной академии Вильянди, и ”Золушку” играли его бывшие ученики.

Анимация и музыка. Всем знакомый сюжет лег в основу спектакля, поставив который, Алтмар Лоорис полностью раскрыл природу кукольного тетра: вдохнуть душу в неодушевленный предмет, наделить его характером, смыслом, заставить зрителя сопереживать приключениям героя спектакля.

Йыхвиский кукольный театр ”Lepatriinu” (”Божья коровка”) — творческий дуэт кукольников от Бога. Елена и Ааре Вахеры умеют взять за живое детей. Не остаются равнодушными и их родители — переживают, словно сами вернулись в детство. С их помощью на фестивале ожила сказка ”Гуси-лебеди”.

Как рассказала Анне Утендорф, и в этом году Ааре и Елена стали основными ее помощниками в организации фестиваля. А трудно ли было уговорить коллег приехать на фестиваль?

Елена Вахер сказала порталу Delfi, что их коллеги из йыхвиских театров ”Мельница” и ”Проект” — надежные партнеры и друзья, которые охотно принимают приглашения.

”Между всеми кукольниками Эстонии сложились добрые, творческие взаимоотношения. Мы охотно делимся друг с другом опытом, участвуем во всех театральных фестивалях, часто встречаемся и за пределами Эстонии. Я считаю, что наш, йыхвиский фестиваль — не исключение: он всегда является площадкой, где мы не только можем показать свое искусство зрителям, но и обсудить то новое, что появляется в театре кукол, обозначить проблемы, стоящие перед нашим видом искусства”, — сказала Елена Вахер.

Однако это был не только показ спектаклей. В Концертном доме кукольники устроили выставки, мастер-классы и игровые комнаты для детей, которые попробовали сами сыграть свои импровизированные кукольные постановки.

Дети постарше берут в руки настоящие тростевые театральные куклы и пытаются их ”оживить”. Когда мальчику школьного возраста показали, как правильно на вытянутой руке держать над ширмой куклу, управлять тростями, приводящими в движение руки куклы, он буквально через пару минут выдохся и выдал фразу, характеризующую труд актера-кукольника: ”Ой, как же это тяжело, тут силенки надо иметь”. Елена Вахер улыбнулась и добавила: ”Не только силенки, но и добрую душу, чтобы оживить куклу”.

Театральный фестиваль организован при поддержке Эстонского Капитала культуры, эстонского отделения Международной организации кукольных театров UNIMA, Венгерского института и Йыхвиского волостного управления.