В Йыхви полицейский занялся сексом с задержанной несовершеннолетней девушкой

За год из полицейского отделения Йыхви были уволены два сотрудника: один выпрашивал у десятилетней девочки обнаженные фотографии, а другой занялся сексом с задержанной несовершеннолетней девушкой, пишет Õhtuleht.

Сообщивший изданию эту информацию источник удивляется, что это удалось так долго скрывать, и добавляет, что в полицейском участке Йыхви творится полный беспорядок.

”В частности, дело в том, что патрулям в Йыхви знакома одна несовершеннолетняя девушка. Девушка употребляет алкоголь и уже на протяжении многих лет известна социальным работникам, службе защите детей и полицейским. Ей выписывали протоколы, но в один момент она начала оказывать одному полицейскому сексуальные услуги”, — говорит источник.