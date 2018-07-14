В Йыхви будут поздравлять пожилых юбиляров

На этой неделе волостная управа Йыхви приняла распоряжение, согласно которому местные власти будут отправлять пожилым людям поздравительные открытки ко дню рождения.

"Дарить поздравительные открытки будем жителям, которые отмечают круглые даты. Поздравления будут получать жители, которым исполняется 60, 70, 80 и 90 лет. А жителей, которым исполнилось 90 лет, будем поздравлять таким образом уже и на каждый следующий день рождения", — сказал rus.err.ee старейшина волости Йыхви Мартин Репинский.

По словам Мартина Репинского, до сих пор в Йыхви такой традиции не было.