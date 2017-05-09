В Ида-Вирумааском центре профобразования учится пять лучших молодых мастеров Эстонии

На эстонском конкурсе профессиональных мастеров ”Молодой мастер”, состоявшемся в Таллинне на прошедшей неделе, пять учащихся Ида-Вирумааского центра профессионального образования заняли первые места, а один учащийся — второе место.

Лучший в Эстонии молодой кондитер — Лиза Красси (преподаватель — Дмитрий Филиппов), лучший портной — Руте Виланска (Рийна Цуканова и Ирина Чузене), лучший бухгалтер — Александра Каретникова (Ирина Малкус), лучший дизайнер и разработчик веб-приложений — Магнус Калмо (Александр Пулвер и Тимо Сойунен) и лучший сварщик — Александр Айт (Геннадий Власюк). Кроме того, на конкурсе пекарей Юрий Симейко занял 2-е место (Дмитрий Филиппов).

По словам директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнеса Метса, получение пяти первых мест и одного второго места показывает, что это учебное заведение входит в число лучших в Эстонии, а положительная энергия, возникшая в результате объединения трех учебных заведений, проявляется на всех уровнях.

”Желаю счастья всем победителям, медалисту и наставникам! Мы знаем и видим изо дня в день, что образование, предлагаемое Ида-Вирумааским центром профессионального образования, является одним из лучших в Эстонии, и достижение столь высоких мест на конкурсе напрямую доказывает это, — сказал Метс. — Я очень рад, что впервые после объединения трёх школ нам удалось достичь столь хороших результатов на конкурсе”.

Конкурс ”Молодой мастер 2017” проходил с 4 по 5 мая в выставочном центре ”Eesti Näitused”, и в нем приняло участие примерно 400 лучших в Эстонии учащихся профессионально-технических учебных заведений по 31 специальности. Кроме того, состоялась ярмарка профессионального образования, где о своих возможностях обучения рассказали 25 профессионально-технических учебных заведений и 3 прикладные высшие школы.