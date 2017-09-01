В Ида-Вирумааском центре профобразования начнут обучение 1100 первокурсников

В трех филиалах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Силламяе, Йыхви и Нарве учебный год для более чем 1100 первокурсников начался с торжественного акта, где директор школы Ханнес Метс пожелал новым ученикам упорства на пути становления лучшими мастерами в выбранных ими профессиях, говорится в пресс-релизе.

”Год назад, 1 сентября 2016-го, в один центр были объединены три профессиональные школы и, соединив прежний опыт, наша задача — достигнуть лучших результатов в развитии профессионального образования в Ида-Вирумаа”, — сказал директор Ида-Вирумааского центра профессионального образования Ханнес Метс.

”Достигнутые в профессиональных соревнованиях и на квалификационных экзаменах результаты, различные мероприятия и успешные международные проекты побуждают приходить к нам учиться”, — добавил Метс.

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования обучение проходит в современных условиях на базе основной и средней школы. Одной из немногих профессиональных учебных заведений Эстонии школа в новом учебном году начинает средне-профессиональное обучение на базе рабочего места. ”У нас есть большой опыт сотрудничества с работодателями в реализации учебных программ обучения профессии, и это дает нам смелость начать работу в учебных программах средне-профессионального обучения”, — сказала директор по учебной части Ида-Вирумааского центра профессионального образования Рийна Вейденбаум.

”Сейчас ведутся переговоры с заинтересованными работодателями и учениками, и вскоре обучение начнется в Нарве по профессии повар”, — добавила Вейденбаум. Проект финансируется Европейским социальным фондом и координируется Целевым учреждением Innove.

В новом учебном году в Ида-Вирумааском центре профессионального образования учится более 2400 учащихся.

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования можно обучаться на эстонском и русском языках по одной из более чем 40 профессий. Самыми популярными профессиями среди подавших документы на обучение в этом году были кондитер, технология пекарских и кондитерских изделий, повар, младший разработчик программного обеспечения, сварщик (сварка на полуавтоматах), бухгалтер, предприниматель, организатор грузоперевозок, парикмахер и работник склада.

Несмотря на то, что учебный год начался и учеба в разгаре, прием документов на некоторые специальности продолжается во всех трех филиалах — Силламяэ, Йыхви и Нарве. Заинтересованным стоит обязательно обратиться в школу.