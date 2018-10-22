22.10.2018, 12:40

В Ида-Вирумааском центре профессионального образования состоится ”Ночь Знаний”


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фото иллюстративноеFoto: Foto: IVKHK Facebook

8 ноября в рамках Европейской недели профессиональных навыков в профессиональных учебных заведениях Эстонии состоится ”Ночь Знаний”. В Эстонии неделю профессиональных навыков отмечают уже в третий раз, а девиз тематической недели этого года звучит так: ”Открой свой талант!”.


Вдохновившись девизом, 8 ноября с 18.00 до 21.00 открываем и мы свои двери для всех заинтересованных, чтобы познакомить с разнообразием профессионального образования и возможностями обучения у нас в центре.

Училище в Силламяэ

Мероприятие будет проходить в виде интерактивной командной игры. Участвует 10 команд по 10 человек в каждой, учащиеся 7-9 классов общеобразовательных школ, молодёжных организаций. За 2 часа каждая команда должна пройти 10 ”остановок знаний”, на каждой остановке им предстоит выполнить задание, за которое они могут получить ”осик” — ”деньги”, предназначенные за приобретение новых навыков.

Всего по зданию будет распланировано 10 остановок: 2 в мастерских специальностей по работе с металлом, 2 в строительных мастерских, 2 остановки, связанные со специальностями логистика и складское хозяйство, 1 остановка ИТ-специальностей, 1 остановка поварская, 2 остановки общеобразовательных предметов. На выполнение каждого задания даётся примерно 10-12 минут. Победителей награждают и приглашают на неделю открытых дверей и неделю тени. В фойе можно сделать интересные фотографии с атрибутами разных специальностей, будет работать бокс ”Noorte Tugila”.

В училище в Йыхви вас ожидает

- Кафе

- Мастер-классы отделений обслуживания, техники, технологии, экономики, ИТ

- Живая музыка

- Представители Noorte Tugila

- Представители Rajaledjakeskus

В училище в Нарве вас ожидает

- Мастер-класс от отделения ИТ и мультимедиа

- Мастер-класс от поваров

- Мастерская ”Мехатроника — профессия будущего”

- Мастерская от строителей ”сборка деревянного дома”

- Мастерская от электриков ”электричество — это очень просто”

- Изготовление брелоков и метала

- Игра ”Подумай, как есть специальности в IVKHK”

- Спектакль ”Маска Красной Смерти”

Ждем всех в гости!

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