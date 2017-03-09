В Ида-Вирумаа состоялся международный профессиональный конкурс сварщиков

В пятницу 3 марта Ида-Вирумааский центр профессионального образования организовал у себя в Йыхвиском учебном пункте международный профессиональный конкурс сварщиков ”Viru Welder”, где, помимо эстонских профессионалов, участвовали также иностранные конкурсанты из трех стран.

Проводящийся в десятый раз конкурс ”Viru Welder” за время своего существования расширил свой ареал, добившись известности во всех странах Балтийского моря. В качестве иностранных конкурсантов приглашены к участию профессиональные учебные заведения из Латвии, Литвы и России.

Всего в конкурсе принимали участие 10 команд: были представлены 7 профессиональных учебных заведений из Эстонии, а также гости из Латвии, Литвы и России. Эстонию представлялиТаллиннское Ласнамяэское механическое училище, Таллиннский центр промышленного образования, Пярнумааский центр профессионального образования, Вильяндиская объединенная средняя профессиональная школа, Тартуский центр профессионального образования, Раквереская профессиональная школа, а также команда Ида-Вирумааского центра профессионального образования. В общей сложности всоревновании участвовали 19 конкурсантов.

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В общем зачете, титула лучшего сварщика на конкурсе ”Viru Welder 2017” удостоился учащийся Пярнумааского центра профессионального образования Хендрик Эхасту. II и III места заняли учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования Александр Айт из Йыхвиского учебного пункта и Дмитрий Колесников из Нарвского учебного пункта. По результатам конкурса, лучшей командой были признаны представители Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Конкурс оценивала команда судей в следующем составе: Рейн Пикнер — ведущий преподаватель в области механики Таллиннского центра промышленного образования, Андрей Чекатовский — от фирмы Alas-Kuul AS, Роман Шинкарев — от фирмы Remeksi Keskus AS, и главный судья Светлана Алексеева — руководитель по контролю качества фирмы Stako Diler OÜ.

По словам директора Центра профессионального образования Ханнеса Метса, целью конкурса, с одной стороны, является определение лучшего в Эстонии учащегося на сварщика, а с другой стороны, сравнение уровня как учащихся, так и их учебных руководителей, совершенствование на примере других и благодаря этому, в конечном итоге, развитие сварочной специальности в целом.

”Участники профессионального конкурса являются соперниками только в тот момент, когда объявляются результаты. Весь же конкурсный день служит для всех участников великолепной возможностью для обучения и развития”, — сказал Метс. — ”Конкурс ”Viru Welder” продолжает давние традиции и ценится как в Эстонии, так и за рубежом за свой высокий уровень и профессионализм”.

Учебные пункты Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Нарве и Силламяэ впервые выступают на этом конкурсе в качестве единой команды, еще больше повысив представленный уровень своего уезда.

Конкурс среди учащихся по специальности сварщика ”Viru Welder 2017” поддерживают призами фирмы Fortaco Estonia, Enefit Solutions, Tööriistamarket, Mecro-Stokker, Alas-Kuul AS — промышленное обслуживание, Spetselektroodi AS, Elme Messer Gaas, Büroomaailm.

В трех учебных пунктах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Йыхви, Силламяэ и Нарве в 22 группах учебных программ обучается на мастера более 2800 разновозрастных учащихся.