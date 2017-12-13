В Ида-Вирумаа разыскиваются 64 добрых гнома

Уже в 9 раз подряд Благотворительный фонд SEB собирает рождественские пожелания детей из учреждений опеки для того, чтобы благодаря поддержке частных лиц помочь их исполнению.

С детскими рождественскими пожеланиями можно ознакомиться по адресу www.heategevusfond.ee/joulupuu

В Ида-Вирумаа ждут своих подарков еще 64 ребенка. Всего по Эстонии без подарка осталось около 400 детей.

Руководитель Благотворительного фонда Трийн Луми поясняет: ”Каждое рождественское желание — особенное. Мы делаем своему ребенку подарок тогда, когда замечаем его желания и устремления, поддерживаем их. Самый лучший подарок — именно тот, который удивляет и дарит радость. В этом году мы особенно много сил приложили к тому, чтобы каждый находящийся на нашей елке подарок отражал настоящие желания ребенка и мы надеемся, что ни один ребенок не останется в это рождество без подарка”.

В Ида-Вирумаа дети из MTÜ Asenduskodu Südamepaik, MTÜ Avatud Värav Kiikla Lastekodu, Kohtla-Nõmme Lastekodu, Laste Hoolekande Asutus Lootus, MTÜ Maria ja Lapsed, Kohtla-Järve Lastekodu и Narva Sotsiaaltöökeskus оставили свои подарки на Рождественской елке желаний. Многие дети желают получить в подарок современные игрушки: набор Лего или игрушечный аквариум, куклу или машинку на пульте. Дети повзрослее скорее заинтересованы в средствах ухода за собой или технических решениях.

Для того, чтобы оформить подарок, нужно зайти на сайт фонда, выбрать подарок и сделать пожертвование. Все необходимые данные каждого подарка, а также письма детей и их описание подарка так же находится в списке подарков. Все подарки уже подобраны и ждут своих маленьких хозяев.