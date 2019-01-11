В Ида-Вирумаа разрешено выходить на лед Чудского озера пешком и на легких транспортных средствах

Разрешение касается легких транспортных средств общей массой не более 500 кг. Запрещено подходить к устьям ручьев и рек ближе чем на 500 метров и к истоку реки Нарва ближе чем на один километр.

С завтрашнего дня, 12 января, Лыунаская префектура разрешает выходить на лед Чудского озера как пешком так и на легких транспортных средствах в Йыгеваском уезде на территории между деревнями Сяэритса и Раадма, но не дальше пяти километров от берега.

В южном направлении от деревни Сяэритса разрешено выходить на лед Чудского озера только пешком и также на расстояние не дальше пяти километров от берега.

На лед Теплого и Псковского озер можно выходить как пешком так и на легких транспортных средствах, то есть мотосанях или квадроциклах.