В Ида-Вирумаа разрешено выходить на лед Чудского озера пешком и на легких транспортных средствах

По-прежнему разрешено выходить на лед Нарвского водохранилища на квадроциклах и мотосанях общей массой не более 300 кг на протяжении 2,5 км вверх по течению на расстояние до 600 метров от эстонского берега. Нельзя подходить ко временной контрольной линии ближе чем на 50 метров.
Запрещается выходить на лед озера Паттина как пешком так и на транспортных средствах, а также нельзя приближаться на легких транспортных средствах менее чем на 200 метров к острову Салу и к устью реки Выханду.
Руководитель бюро пограничной охраны Идаской префектуры Индрек Пюви напоминает рыбакам, что перед выходом на лед следует честно оценить состоянии своего здоровья и силы, чтобы без проблем вернуться на берег. "Мы советуем не выходить на лед в одиночку. Обязательно возьмите с собой мобильный телефон с полностью заряженным аккумулятором в водонепроницаемом футляре, "спасалки", желательно иметь при себе и навигационное устройство", — сказал Пюви.
Информацию о состоянии льда можно получить на сайте Департамента полиции и погранохраны, на ближайшем кордоне или через приложение piiriveekogu.ee.
Советы пограничников рыбакам
- Если вы попали в беду, потеряли ориентир или видите нуждающегося в помощи человека, сразу же звоните на номер 112 или 619 1224.
- Перед выходом на лед ознакомьтесь с состоянием льда и действующими ограничениями.
- Обязательно сообщите свои планы близким.
- Держите своих спутников в поле зрения, чтобы в случае несчастья вы заметили друг друга, смогли оказать помощь или вызвать помощь.
- Избегайте того, чтобы на небольшом участке льда собиралось несколько человек, лед может не выдержать веса. Между людьми должна быть дистанция не менее 5 метров.
- Избегайте передвижения по заснеженным участкам, так как под снегом лед может быть тоньше.
- Не употребляйте алкоголь.