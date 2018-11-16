16.11.2018, 11:25

В Ида-Вирумаа пройдут совместные учения Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны

 (6)
rus.delfi.ee
EST
Kaitseliidu ja politsei ühisõppus Toompea lukku
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

23–25 ноября Кайтселийт и Департамент полиции и погранохраны проведут совместные учения по укреплению внутренней безопасности "KILP 2018", основная часть которых пройдет на территории волости Алутагузе. В ходе учений разные учреждения будут совместно решать поставленные им задачи.

Для Департамента полиции и погранохраны учения начались уже 19 октября, когда, согласно сценарию учений, поступила предварительная информация о запланированных нарушениях общественного порядка на территории Идаской префектуры. С этого времени команда по урегулированию кризисов Идаской префектуры занимается разрешением возникшей ситуации, привлекая к этому другие учреждения Вирумаа, местные самоуправления и предприятия.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, налаженное сотрудничество между разными учреждениями очень важно, чтобы хорошо справиться с возможными кризисными ситуациями. "В кризисной ситуации ото всех требуется максимальная отдача. Проигрывая кризисные ситуации, мы получаем представление о готовности местных самоуправлений и крупных предприятий этого региона решать возможные проблемы. Эта информация нам необходима, например, в случае стихийных бедствий, долговременных перебоев с электричеством и других подобных ситуаций", — сказал Тарво Крууп.

По словам руководителя Вируской дружины Кайтселийта Виктора Калнитски, данные учения, направленные на внутреннюю защиту, помогают укрепить сотрудничество по государственной защите между силовыми структурами и местными самоуправлениями на Северо-Востоке страны. "Такие учения помогают увеличить безопасность региона и укрепляют сотрудничество между разными учреждениями", — сказал Калнитски.

Кульминация учений наступит 23-25 ноября, когда в ходе реальных тренировок будут проигрываться действия различных подразделений в кризисных ситуациях. По сценарию учений, в эти дни полицейские, члены Кайтселийта и другие партнеры будут справляться с массовым нарушением общественного порядка, раскрывать преступления и задерживать вооруженные преступные группировки.

Учения в большей части будут проходить в поселках Ийзаку и Мяэтагузе волости Алутагузе, но также и в поселке Туду волости Винни, в поселках Авинурме и Лохусуу волости Муствеэ и в окрестностях Люганузе.

В ходе учений будут использоваться имитационные средства, например, холостые патроны и взрывпакеты, шум от которых может тревожить окружающих, поэтому советуют по возможности держать боящихся шума домашних животных во внутренних помещениях.

Участники дорожного движения должны учесть, что в этом регионе может быть изменена организация дорожного движения, поэтому просят следить за распоряжениями полицейских. Вечером пятницы, 23 ноября, и после обеда воскресенья, 25 ноября, на территорию учений будут следовать колонны автомобилей Кайтселийта. Организаторы учений сделают все от себя зависящее, чтобы как можно меньше нарушить ритм жизни местных жителей.

В учениях принимает участиe более 1000 человек из Кайтселийта, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Центра тревоги, Вируской тюрьмы и представители других партнеров.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Вильяндимаа ограбили и ранили ножом таксиста, полиция выслеживает нападавших

16.11.2018
По данным полиции, в ночь на пятницу в Вильяндимаа ограбили таксиста, который в результате нападения с ножом очень тяжело пострадал. Идет полицейская операция по задержанию грабителей.
Подробнее



”Помню, кто-то попросил кусить мороженое — и кусил”. Июльская стрельба в центре Таллинна попала на камеру

16.11.2018
В июле этого года после словесной перепалки Таави Сынаялг перед кафе Cafe VS , что в центре Таллинна, выстрелил в человека. Теперь же можно увидеть кадры с камеры охраны, находящейся на соседнем здании.
Подробнее

ФОТО: Тянак опережает Ожье и Невилля на австралийском ралли

16.11.2018
На дорогах Австралии стартовал заключительный этап чемпионата мира по авторалли. После первого дня лидерство захватил норвежец Мадс Остберг ("Ситроен"). Эстонский гонщик Отт Тянак ("Тойота") на пятом месте с отставанием в 17 секунд.
Подробнее

ВИДЕО: Голливудская погоня в ночном Тарту! Смотрите, как задерживали предполагаемых литовских автоворов

15.11.2018
Лыунаская окружная прокуратура подала сегодня ходатайство об аресте 22-летнего гражданина Литвы, которому предъявлено подозрение в пяти угонах автомашин и в одной попытке.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
111,30 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

Кальюлайд: раскол в коалиции позволил целую неделю подогревать общественную истерию, врать людям и причинять им боль

15.11.2018
”Теперь по крайней мере ясно, какой позиции придерживается правительство Эстонии по соглашению ООН по миграции”, — прокомментировала ситуацию президент Керсти Кальюлайд.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Если кому-то нужны языковые курсы — он их найдет

15.11.2018
15 — 16 ноября в конференц-зале отеля Radisson Blu Sky Hotel проходит международная конференция ”Мой дом, наш дом: что объединяет нас в многокультурном обществе”. DELFI ведет онлайн-блог с конференции и делится с читателями самыми интересными мыслями.
Подробнее



Уже не модно: признаки интерьера, который сейчас выглядит безвкусно

16.11.2018
Каждый, кто делает ремонт, хочет увидеть свое жилище максимально комфортным и модным. Но в большинстве случаев так происходит только в мечтах. Когда дело доходит до самого процесса, мы теряемся. Насмотревшись в 2000-х “Квартирного вопроса”, который был тогда на пике популярности, мы начинаем применять всё, что тогда нам понравилось. И дизайнеры со слезами на глазах прорисовывают по желанию клиента на эскизах громадные шкафы-купе, длинные барные стойки из мрамора и многоярусные потолки с подсветкой.
Подробнее


“Путешествие в Рождество” по улицам Москвы: российская столица приглашает жителей Эстонии

16.11.2018
Крупнейший в Европе зимний праздничный фестиваль “Путешествие в Рождество” цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны” пройдет в российской столице — на ее улицах, бульварах и площадях — с 14 декабря по 13 января. В дивное, волшебное и праздничное рождественское “Путешествие” Москва приглашает и жителей Эстонии — детей, взрослых, целые семьи и компании друзей.
Подробнее