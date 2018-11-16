В Ида-Вирумаа пройдут совместные учения Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны

Для Департамента полиции и погранохраны учения начались уже 19 октября, когда, согласно сценарию учений, поступила предварительная информация о запланированных нарушениях общественного порядка на территории Идаской префектуры. С этого времени команда по урегулированию кризисов Идаской префектуры занимается разрешением возникшей ситуации, привлекая к этому другие учреждения Вирумаа, местные самоуправления и предприятия.

По словам руководителя Идаской префектуры Тарво Круупа, налаженное сотрудничество между разными учреждениями очень важно, чтобы хорошо справиться с возможными кризисными ситуациями. "В кризисной ситуации ото всех требуется максимальная отдача. Проигрывая кризисные ситуации, мы получаем представление о готовности местных самоуправлений и крупных предприятий этого региона решать возможные проблемы. Эта информация нам необходима, например, в случае стихийных бедствий, долговременных перебоев с электричеством и других подобных ситуаций", — сказал Тарво Крууп.

По словам руководителя Вируской дружины Кайтселийта Виктора Калнитски, данные учения, направленные на внутреннюю защиту, помогают укрепить сотрудничество по государственной защите между силовыми структурами и местными самоуправлениями на Северо-Востоке страны. "Такие учения помогают увеличить безопасность региона и укрепляют сотрудничество между разными учреждениями", — сказал Калнитски.