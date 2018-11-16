В Ида-Вирумаа пройдут совместные учения Кайтселийта и Департамента полиции и погранохраны

Кульминация учений наступит 23-25 ноября, когда в ходе реальных тренировок будут проигрываться действия различных подразделений в кризисных ситуациях. По сценарию учений, в эти дни полицейские, члены Кайтселийта и другие партнеры будут справляться с массовым нарушением общественного порядка, раскрывать преступления и задерживать вооруженные преступные группировки.
Учения в большей части будут проходить в поселках Ийзаку и Мяэтагузе волости Алутагузе, но также и в поселке Туду волости Винни, в поселках Авинурме и Лохусуу волости Муствеэ и в окрестностях Люганузе.
В ходе учений будут использоваться имитационные средства, например, холостые патроны и взрывпакеты, шум от которых может тревожить окружающих, поэтому советуют по возможности держать боящихся шума домашних животных во внутренних помещениях.
Участники дорожного движения должны учесть, что в этом регионе может быть изменена организация дорожного движения, поэтому просят следить за распоряжениями полицейских. Вечером пятницы, 23 ноября, и после обеда воскресенья, 25 ноября, на территорию учений будут следовать колонны автомобилей Кайтселийта. Организаторы учений сделают все от себя зависящее, чтобы как можно меньше нарушить ритм жизни местных жителей.
В учениях принимает участиe более 1000 человек из Кайтселийта, Департамента полиции и погранохраны, Спасательного департамента, Центра тревоги, Вируской тюрьмы и представители других партнеров.