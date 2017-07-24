В Ида-Вирумаа пройдет благотворительный тур по раздаче вещей

С 24 июля до 6 августа в Ида-Вирумаа состоится летний благотворительный тур ”Wall of kindness” (”Стена добра”) по раздаче одежды, обуви и малогабаритной домашней утвари. Данный тур является частью художественной программы KKEK и ЭР100 ”Странники и пилигримы — истории общин со всей Эстонии”. Все желающие могут прийти на место, выбрать и бесплатно забрать необходимые им вещи. Одна из последних остановок в рамках тура будет у центра помощи беженцам ”Вао”, которому ”Kraam” помогает с 2015 года, сказано в пресс-релизе.

Идея ”Wall of kindness” зародилась в Иране, где пожелавший сохранить анонимность иранец дал старт благотворительной акции, в рамках которой жители городов могли отдать ненужную одежду под девизами ”Оставь здесь, если больше не пользуешься!” и ”Возьми, если тебе это нужно!”. Объединение ”Kraam” делает своеобразный римейк иранской версии.

”Kraam” — это творческое пространство и одновременно магазин бесплатных товаров, основанный художниками Киллу Сукмит и Минной Хинт по адресу Юлазе16 / Мадара 22. Магазин открыт по воскресеньям с 12 до 18 часов. Адрес в Facebook: facebook.com/thekraam . Если в рамках тура все желающие могут получить необходимую им одежду, обувь и некоторые предметы быта, то найти ближайший пункт приема ненужных вещей можно на портале-навигаторе Kuhuviia.ee.

Летний благотворительный тур по Ида-Вирумаа приурочен к 100-летию Эстонской Республики и является одним из более чем 400 подарков, инициированных жителями страны для улучшения жизни в Эстонии.

График остановок фургона ”Kraam” в Ида-Вирумаа с 24 июля по 6 августа:

24 июля — Сомпа, площадка перед Домом культуры. Ул. Хумала 1, с 16:00 до 19:00.

25 июля — Ахтме, перед магазином Гросси, ул. Малева 23а, с 15:00 до 19:00.

26 июля — Кохтла-Ярве, рынок на площади Вирула, ул.Кескаллеэ 3, с 12:00 до 15:00.

27 июля — Силламяэ, перед магазином ”Консум”, Виру пст 2а, с 15.00 до 19:00.

28 мюля — Йыхви, рынок по адресу Нарва мнт 14, с 14:00 до 15:00.

29 июля — Кивиыли, перед магазином ”Консум”, Кескпуйестеэ 31, с 15:00 до 19:00.

31 июля — Муствеэ, перед Центром культуры по адресу Тарту 12, с 15:00 до 19:00.

1 августа — Касепяа, ambulARToorium, с 15:00 до 19:00.

3 августа — Йыэева, перед Центром культуры, Айа 6, с 15:00 до 19:00.

4 августа — Вяйке-Маарья, перед магазином ”Гросси”, Пикк 9, с 15:00 до 19:00.

5 августа — Перед центром ”Вао” с 12:00 до 14:00.

6 августа — во дворе мызы ”Эсна” с 12:00 до 14:00.

Осенью в творческом пространстве ”Kraam” будет продолжено инициированное в 2016 году начинание ”Кафе без границ”, или ”Coffee without borders” (CWB). Формат способствует проведению полезных и интересных встреч, дискуссий и обсуждений, где ”Kraam” выступает в роли общинного центра и организатора. Основатели ”Kraam” используют форму социального творческого активизма, чтобы развивать тему кризиса беженцев. Также осенью в объединении ”Kraam” будут организованы мастер-классы при участии художников, беженцев и тех, кто когда-либо находился в статусе беженца.

Посвященный связанному с наплывом беженцев кризису проект ”Млечный путь”, инициированный в творческом пространстве ”Kraam” художниками Киллу Сукмит и Минной Хинди, привлекает прибывших в Эстонию ходатаев об убежище, беженцев и художников к участию в мастер-классах, летнем туре и кафе без границ — ”Coffee without borders”. Это многолетний проект, появившийся в 2015 году в сотрудничестве с центром ”Вао”, известному как пристанище для ожидающих решения по поводу предоставления им убежища беженцев.

В 2015 году основатели ”Kraam” провели феминистский культурный фестиваль ”Ladyfest Tallinn 2016” (вместе с Мари-Леэн Кийпли, Пире Сова и Анной-Стиной Треумунд), темой которого стали беженцы. С ноября 2015 по март 2016 гг основатели ”Kraam” проводили в центре ”Вао” художественные мастер-классы, используя форму социального активизма и используя творческие средства самовыражения. В итоге ко времени проведения фестиваля ”Ladyfest” была подготовлена выставка ”Welcome me Estonia. Добро пожаловать мне в Эстонии. Tere tulemast mulle Eestis”. На данный момент многие из тех, с кем организаторы тогда работали в центре ”Вао”, получили заветное ”да”, переехали или переезжают, ищут жилье и работу, а также все еще ждут ответа. Но некоторые люди, с которыми художники подружились, были отосланы назад — туда, откуда они бежали.

Художники вовлекают жителей центра ”Вао” в мероприятия, проводимые в творческом пространстве ”Kraam” посредством выставки ”Политическое платье”, вязания ковров на специальных станках, киновечеров фильмов иранских режиссеров и участия в дискуссиях ”Кафе без границ” (Coffee without borders, CWB), где ”Kraam” является общинным местом для встреч.

”Кафе без границ” создано для всех, кто любит свободу и ненавидит границы. Здесь ждут всех независимо от того, какого цвета их паспорт, есть ли у них паспорт и что написано в их паспорте, если он есть. ”Кафе без границ” предлагает возможность провести время в хорошей компании и программу (вечера бесед, фильмы и т.п.), которые касаются прав беженцев. На месте можно также встретиться с теми, кто совсем недавно сам был в статусе беженцев, и теперь могут помочь советом и поддержать морально тех, кто только ожидает решения по своему делу.

Летний благотворительный тур по Ида-Вирумаа приурочен к 100-летию Эстонской Республики и является одним из более чем 400 подарков, инициированных жителями страны для улучшения жизни в Эстонии.