20.06.2018, 14:02

В Ида-Вирумаа практиковались студенты медицинского колледжа из Санкт-Петербурга

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Евгений Капов
Евгений Капов
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В Ида-Вирумаа практиковались студенты медицинского колледжа из Санкт-Петербурга
ФОТО: Евгений Капов

Три студентки и преподаватель Санкт-Петербургского медицинского колледжа имени В.М. Бехтерева в пятницу уезжают домой из Эстонии, где они в течение недели проходили практику в Ида-Вируской Центральной больнице (IVKH).

Алевтина Уусталу — руководитель службы медицинских сестер IVKH, рассказала порталу Delfi, что с преподавателем Оксаной Твердохлебовой она уже давно знакома, так как та не в первый раз привозит в Эстонию практикантов из своего колледжа. А вот студентки Марина Тиняева, Катя Замараева и Катя Митрошина приехали в Эстонию впервые.

- Девушки очень любознательные, стараются относиться к больным так, как подобает настоящим сестрам милосердия. Это замечательно, что между Таллиннским медицинским колледжем, у которого есть филиал в Кохтла-Ярве, и питерским родственным учебным заведением существует соглашение о партнерстве. Я вспоминаю свои студенческие годы, и знаю, что очень плохо, когда молодой человек варится ”в собственном соку”. А при таком обмене опытом расширяется кругозор. В нашей больнице российские студенты открывают для себя много нового, да и нам не грех кое-что от них узнавать, — говорит Алевтина Уусталу.

- Наши студенты второго курса в Эстонии прошли практику по уходу за больными. Директора наших учебных заведений познакомились на международной конференции, тогда же и была достигнута договоренность о сотрудничестве. И вот уже второй год подряд наши студенты приезжают к вам на практику. Содружество колледжей помогает и обмену опытом преподавателей, которые приезжают в гости друг к другу, — сказала Оксана Твердохлебова.

ФОТО: Евгений Капов

- Мы благодарны больнице за то, что у персонала нет от нас никаких секретов. Все сестры показывают и объясняют нам все тонкости своей работы. Кое-что для нас здесь можно назвать открытием. Есть новое для нас оборудование, материалы. А еще есть разница между больными: здесь больные более спокойные, чем у нас, — говорят практиканты.

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Портал Delfi поинтересовался у гостей из Питера, как они относятся к негативным стереотипам, которые формируют некоторые российские СМИ, рассказывая об Эстонии. И некоторые эстонские СМИ отвечают, порой, тем же.

- Да спокойно относимся. Вспоминаем, что по этому поводу говорил профессор Преображенский у Михаила Булгакова, — ответила Оксана Твердохлебова. Она сказала, что нормальным отношениям на человеческом уровне ничего помешать не сможет. В качестве примера преподаватель привела гостеприимство принимающей стороны. Помимо профессиональной стажировки, гости получили возможность познакомиться с достопримечательностями Ида-Вирумаа, побывали в Пюхтицком женском монастыре в Куремяэ. А мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко устроила для будущих медсестер из северной столицы России и их преподавателя презентацию, на которой они узнали о Кохтла-Ярве — столице сланцевого края Эстонии.

Алевтина Уусталу сказала, что в их больнице всегда рады тем, кто приезжает перенимать опыт.

- У нас по обмену были также студенты из Латвии, Литвы, приезжали стажироваться будущие акушерки из Польши, Португалии. С их стороны мы чувствовали огромную заинтересованность в таком обмене. Мы открыты для всех, кто хочет глубже понять профессию, у нас ни от кого нет секретов.

Председатель Совета IVKH, член Рийгикогу Валерий Корб сказал порталу Delfi, что сегодня надо говорить о расширении географии сотрудничества учебных заведений.

- Руководитель нашего медицинского колледжа Олеся Зеель была в Республике Беларусь, где познакомилась с Витебским медицинским колледжем. И сегодня сложился своеобразный союз трех родственных учебных заведений Эстонии, России и Беларуси. А это пойдет на пользу не только профессиональному обучению студентов трех стран, но и послужит сближению людей, разрушению искусственно создаваемых негативных стереотипов. Это продолжение той самой ”народной дипломатии”, которая, независимо от того, что происходит между государствами, сближает людей разных стран.

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