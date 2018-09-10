10.09.2018, 17:46

В Ида-Вирумаа показатель безработицы больше не является самым высоким по стране

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rus.delfi.ee
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Töötukassa, töötu
Töötukassa, töötuFoto: Raido Vint

В конце августа было 29 859 зарегистрированных безработных, что составило 4,6% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. В июле уровень безработицы был на таком же уровне.

Самый высокий показатель зарегистрированной безработицы был в августе в Валгамаа (8,5%), а самый низкий — на Сааремаа (3%). В регионе Ида-Вирумаа, где долгое время сохранялся самый высокий уровень безработицы по стране, показатель зарегистрированной безработицы снизился, за год ставка зарегистрированной безработицы в уезде снизилась с 9,9% до 8,4%.

По сравнению с началом года, зарегистрированных безработных в конце августа этого года было на 1,4% больше. Численность безработных повышается под влиянием реформы трудоспособности. В конце июля было около 9600 людей с пониженной трудоспособностью, что составило 32% от всех зарегистрированных безработных.

Начало учебного года также повлияло на показатель безработицы. Как и в предыдущие годы, в августе этого года многие безработные поступили учиться. По первоначальным данным почти 200 человек в августе закончили статус безработного по причине начала учебы. Касса по безработице также поддерживает получение профессионального образования, высшего прикладного образования или получение высшего образования по учебным программам бакалавриата, выплачивая пособие на участие в уровневом обучении. Пособие предназначено для людей трудоспособного возраста, которые работают или зарегистрированы в качестве безработных, которым трудно найти новую или сохранить имеющуюся работу по причине отсутствия образования, или по причине того, что полученное образование и навыки устарели.

В августе с помощью кассы по безработице наши работу или начали предпринимательскую деятельность около 3 300 человек (в их числе 713 людей с пониженной трудоспособностью). В течение месяца через кассу по безработице было передано около 9 900 предложений о работе, новых предложений было добавлено более 5000.

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