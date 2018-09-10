В Ида-Вирумаа показатель безработицы больше не является самым высоким по стране

Самый высокий показатель зарегистрированной безработицы был в августе в Валгамаа (8,5%), а самый низкий — на Сааремаа (3%). В регионе Ида-Вирумаа, где долгое время сохранялся самый высокий уровень безработицы по стране, показатель зарегистрированной безработицы снизился, за год ставка зарегистрированной безработицы в уезде снизилась с 9,9% до 8,4%.

По сравнению с началом года, зарегистрированных безработных в конце августа этого года было на 1,4% больше. Численность безработных повышается под влиянием реформы трудоспособности. В конце июля было около 9600 людей с пониженной трудоспособностью, что составило 32% от всех зарегистрированных безработных.