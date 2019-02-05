В Ида-Вирумаа начались работы по очистке реки Пуртсе от остаточных загрязнений сланцевой промышленности

В ходе первого этапа работ в безопасное состояние будет приведена зона фенольного болота, будет создана новая система канав и очищена главная канава Варбе. Одна из наиболее загрязненных рек Эстонии будет очищена и станет безопасной для окружающей среды к концу 2022 года.

”Это уникальный проект — прежде в Эстонии не ликвидировали столь объемное остаточное загрязнение в водотоке. В ходе всего проекта будут извлечены тысячи тонн загрязненной почвы”, — сказал проектный руководитель Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо. По его словам, дополнительная ценность проекта заключается в возможности применить полученный в его ходе опыт в аналогичных проектах в будущем.

Работы разделены на три этапа. Сейчас начался первый — работы по приведению в безопасное состояние зоны фенольного болота. Фенольное болото — это сильно загрязненная просочившимся из полукоксовых гор Кохтла-Ярве фенолом зона. Работы по ликвидации загрязнения окружающей среды организуются на площади в 14 Га. Для этого из загрязненной зоны фенольного болота собирается вода и откачивается на очистку сточных вод Кохтла-Ярве. Чистую воду направляют по системе канав мимо фенольного болота в главную канаву Варбе.