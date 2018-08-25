25.08.2018, 09:52

В Ида-Вирумаа наблюдается самая высокая "рождаемость" фирм, но и "смертность" — самая высокая

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rus.delfi.ee
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В Ида-Вирумаа наблюдается самая высокая "рождаемость" фирм, но и "смертность" — самая высокая
Foto: Viru Prospekt

На деловом семинаре, организованном в рамках ”полевых работ” чиновников в Ида-Вирумаа, у предпринимателей региона и тех, кто только мечтает о создании своего дела, была возможность послушать доклады и обсудить актуальные вопросы бизнеса с представителями Swedank и Министерства экономики и коммуникаций, пишет "Виру Проспект".

На встрече 15 августа в Нарвском колледже Тартуского Университета присутствовали заместитель канцлера по экономическому развитию Вильяр Луби и глава отдела по экономическому развитию Каупо Рееде, а также с член правления и руководитель банкинга предприятий Swed-bank Лийси Химма. Во второй части делового семинара говорили о развитии среды стартапов в Ида-Вирумаа. К дискуссии присоединились Микк Вайник, эксперт отдела по экономическому развитию, и Яна Павленкова, руководитель фонда поддержки новых идей Prototron и представитель нарвского творческого инкубатора OBJEKT.

Статистика: все неплохо

Если собрать воедино представленные столичными докладчиками факты, то можно сказать, что эстонская экономика находится в очень хорошем состоянии и стремительно развивается. Если не брать в расчет Таллинн и Харьюмаа, то Ида-Вирумаа стоит на втором месте в ряду остальных уездов, создавая 6% от государственного ВВП. В Ида-Вирумаа уровень жизни и ВВП на человека, а также средняя зарплата находятся на уровне средних показателей по стране. Именно у нас зафиксировано самое большое число ”рождений” новых фирм (660 в 2017 г.), но, к сожалению, здесь наблюдается и их высокая ”смертность”, из-за чего можно говорить о существовании в уезде повышенного фактора риска.

Новые меры для развития промышленности

Самым распространенным видом занятости в Ида-Вирумаа является сфера обслуживания, но ВВП создают именно промышленные предприятия. Впервые за последние 20 лет государство снова фокусируется на развитии промышленности, которая должна быть преимущественно ориентированной на экспорт. В Эстонии существует ряд субсидий для предпринимательства как в виде безвозмездных грантов, так и в виде субсидированных кредитов (cубсидированный кредит — это кредит, при котором третья сторона выступает дополнительным гарантом, в данном случае это либо Kredex, либо другие эстонские или европейские инструменты). С сентября этого года будут запущены две новые меры: мера по разработке новых товаров и услуг и мера по дигитализации промышленности.

В начале лета этого года через фонд поддержки предпринимательства EAS была запущена программа по субсидированию участия в промышленных выставках, с середины лета KredEx открыл возможности получения кредита не только на основные средства производства, но и на нематериальный основной капитал, например, можно по субсидии приобретать программное обеспечение.

Хотят ли банки выдавать кредиты?

По данным Лийси Химма, Swedbank желает больше финансировать предприятия, поэтому он разработал программы COSME и EASY для кредитования средних, малых и микропредприятий. За последнее время по ним в Ида-Вирумаа получили финансирование 25 фирм на сумму в 2 миллиона евро.

ТОП

Предприниматель Сергей Горлач обострил дискуссию замечанием, что в 2018 году ”главным злом” сферы предпринимательства являются именно банки, которые не дают кредитов и сами создают закрытую финансовую систему, которая не позволяет региону получать деньги для развития. Он упомянул отказ банков работать с системой е-резиденства и закрытие счетов тех лиц, которые занимаются майнингом. Лийси Химма ответила на это замечание, пояснив, что банки вынуждены исходить из изменившейся мировой финансовой системы, введения санкций со стороны ЕС и США (банки должны отслеживать происхождение денег, действует программа ”Знай своего клиента”), а также необходимостью сохранить имидж Эстонии, которую уже сравнивают с оффшорными государствами из-за ряда скандалов в банковской сфере.

Последний пример — история с отмыванием денег в Danske Bank. Вадим Орлов, руководитель по маркетингу ЦУ ”Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа”, также заявил, что с 2014 года ни одно из предприятий промышленного парка кредита от эстонских банков так и не получило. — Экономика в целом сейчас находится на подъеме, но это как средняя температура по больнице. Если говорить о нашем регионе, то ситуация не такая радужная. Банки не рискуют финансировать предприятия, а изменившиеся с 2014 года механизмы снижения банковских рисков через гарантии фонда Kredex не способствуют желанию банков давать деньги. С другой стороны, мы чувствуем, что ситуация все же несколько улучшается, конкретно к нам в промпарк приходят уже не только российские, но и эстонские предприятия, — сказал он.

Положительный тренд для Ида-Вирумаа

После окончания мероприятия Вадим Орлов отметил, что семинар был очень полезен: — Приятно видеть, что сформировался положительный тренд для Ида-Вирумаа и Нарвы в частности. В ближайшее время (ориентировочно в конце сентября — прим. ред.) утвердят Программу развития Ида- Вирумаа, по которой, согласно первоначальным планам, расходы предпринимателей могут быть компенсированы в виде безвозмездных грантов со стороны государства в размере до 25 %.

Такие меры улучшат ситуацию с финансированием и создадут условия для того, чтобы к нам в регион приходили новые предприятия. Что касается решения конкретно вопросов нашего промпарка, то мы видим, что у представителей министерства есть настоящая заинтересованность, наши пожелания по улучшению финансирования услышаны, но воплотятся ли они в жизнь, покажут следующие 3-4 месяца.

Стартап — не только для молодежи

Важной задачей, стоящей перед Ида-Виру как наиболее промышленно развитым регионом в Эстонии, является увеличение добавленной стоимости продукта и, следовательно, рост доходов местных городов и их жителей. Для того, чтобы предприимчивые люди оставались в нашем регионе, необходим достаточный динамизм на местах и ​​создание нового типа предприятий.

Представитель творческого инкубатора OBJEKT Яна Павленкова рассказала о возможностях получения информационной помощи и экспертных оценок, а также способах финансирования, которые доступны для изучения на сайте www.startup-estonia.ee. Кстати, следует отметить, что стартапы не являются прерогативой исключительно молодежи. Мировая практика показывает, что средний возраст команды, которая в силах успешно запустить свое начинание — 46 лет. — У нас в Ида-Вирумаа много инженеров и много предприимчивых людей. У них есть идеи, но им не хватает информации. Приглашаю всех в нарвский OBJEKT, нам можно писать на info@objekt.is или звонить по тел. 55922293, — заключила представитель фонда поддержки новых начинаний. В Министерстве экономики и коммуникаций полагают, что важно создать сообщество стартапов Ида-Вирумаа и интегрировать его шаг за шагом во все эстонское стартаповое сообщество.

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