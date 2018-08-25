В Ида-Вирумаа наблюдается самая высокая "рождаемость" фирм, но и "смертность" — самая высокая

Если собрать воедино представленные столичными докладчиками факты, то можно сказать, что эстонская экономика находится в очень хорошем состоянии и стремительно развивается. Если не брать в расчет Таллинн и Харьюмаа, то Ида-Вирумаа стоит на втором месте в ряду остальных уездов, создавая 6% от государственного ВВП. В Ида-Вирумаа уровень жизни и ВВП на человека, а также средняя зарплата находятся на уровне средних показателей по стране. Именно у нас зафиксировано самое большое число ”рождений” новых фирм (660 в 2017 г.), но, к сожалению, здесь наблюдается и их высокая ”смертность”, из-за чего можно говорить о существовании в уезде повышенного фактора риска.

Новые меры для развития промышленности

Самым распространенным видом занятости в Ида-Вирумаа является сфера обслуживания, но ВВП создают именно промышленные предприятия. Впервые за последние 20 лет государство снова фокусируется на развитии промышленности, которая должна быть преимущественно ориентированной на экспорт. В Эстонии существует ряд субсидий для предпринимательства как в виде безвозмездных грантов, так и в виде субсидированных кредитов (cубсидированный кредит — это кредит, при котором третья сторона выступает дополнительным гарантом, в данном случае это либо Kredex, либо другие эстонские или европейские инструменты). С сентября этого года будут запущены две новые меры: мера по разработке новых товаров и услуг и мера по дигитализации промышленности.

В начале лета этого года через фонд поддержки предпринимательства EAS была запущена программа по субсидированию участия в промышленных выставках, с середины лета KredEx открыл возможности получения кредита не только на основные средства производства, но и на нематериальный основной капитал, например, можно по субсидии приобретать программное обеспечение.

Хотят ли банки выдавать кредиты?

По данным Лийси Химма, Swedbank желает больше финансировать предприятия, поэтому он разработал программы COSME и EASY для кредитования средних, малых и микропредприятий. За последнее время по ним в Ида-Вирумаа получили финансирование 25 фирм на сумму в 2 миллиона евро.

Предприниматель Сергей Горлач обострил дискуссию замечанием, что в 2018 году ”главным злом” сферы предпринимательства являются именно банки, которые не дают кредитов и сами создают закрытую финансовую систему, которая не позволяет региону получать деньги для развития. Он упомянул отказ банков работать с системой е-резиденства и закрытие счетов тех лиц, которые занимаются майнингом. Лийси Химма ответила на это замечание, пояснив, что банки вынуждены исходить из изменившейся мировой финансовой системы, введения санкций со стороны ЕС и США (банки должны отслеживать происхождение денег, действует программа ”Знай своего клиента”), а также необходимостью сохранить имидж Эстонии, которую уже сравнивают с оффшорными государствами из-за ряда скандалов в банковской сфере.

Последний пример — история с отмыванием денег в Danske Bank. Вадим Орлов, руководитель по маркетингу ЦУ ”Развитие промышленных парков Ида-Вирумаа”, также заявил, что с 2014 года ни одно из предприятий промышленного парка кредита от эстонских банков так и не получило. — Экономика в целом сейчас находится на подъеме, но это как средняя температура по больнице. Если говорить о нашем регионе, то ситуация не такая радужная. Банки не рискуют финансировать предприятия, а изменившиеся с 2014 года механизмы снижения банковских рисков через гарантии фонда Kredex не способствуют желанию банков давать деньги. С другой стороны, мы чувствуем, что ситуация все же несколько улучшается, конкретно к нам в промпарк приходят уже не только российские, но и эстонские предприятия, — сказал он.

Положительный тренд для Ида-Вирумаа

После окончания мероприятия Вадим Орлов отметил, что семинар был очень полезен: — Приятно видеть, что сформировался положительный тренд для Ида-Вирумаа и Нарвы в частности. В ближайшее время (ориентировочно в конце сентября — прим. ред.) утвердят Программу развития Ида- Вирумаа, по которой, согласно первоначальным планам, расходы предпринимателей могут быть компенсированы в виде безвозмездных грантов со стороны государства в размере до 25 %.