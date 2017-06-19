В Ида-Вирумаа меньше всего проблем с незаконными свалками у Силламяэ

Когда будет ликвидирована обнаруженная месяц назад гигантская свалка строительных отходов на территории Нарвского промышленного парка в Кулгу, входящего в структуру целевого учреждения Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA), пока неизвестно.

Также пока рано говорить о том, будут ли наказаны фирмы, складировавшие незаконно мусор на недвижимости промпарка, менее чем за год создавшие свалку, на которой собрали, по приблизительным оценкам, не меньше 100 кубаметров отходов. До наказания частных лиц, доверившим свой мусор фирмам, не имеющим права заниматься его оборотам, дело также не дошло, хотя некоторые из этих нарвитян установлены.

Дмитрий Дьяков, главный специалист по охране порядка Нарвской горуправы, ведущий расследование в рамках дела об административном проступке по факту появления данной свалки в черте Нарвы, поражается тому, что некоторое горожане платили довольно серьезные деньги за вывоз мусора тем, кто до свалки его не довозит.

”В одном случае, например, за вывоз строительного мусора, образовавшегося при ремонте квартиры, нелегальным перевозчикам отдали 400 евро, — рассказывает Дьяков. — За эти деньги на Нарвской станции сортировке отходов можно сдать 4 тонны мусора, огромное количество”.

Очевидно, что люди, платящие такие суммы за услугу, действительно предполагали, что не нарушают при этом закон, но, тем не менее, могут понести ответственность. Дьяков сообщает, что до конкретных решений еще дело не дошло, уточняя, что установить, чей мусор попал на незаконную свалку, помогли выброшенные документы того или иного рода. Вместе с тем чиновник признает, что доказать создание свалки конкретными фирмами крайне сложно.

Если ответственность за незаконное складирование мусора не понесут те, кто им занимался, ликвидация свалки станет обязанностью собственника недвижимости — Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus. Ориентировочно стоимость вывоза мусора может превысить 100 тысяч евро, как сообщал Delfi ранее.

Руководитель ида-вирумасского отделения Инспекции по охране окружающей среды Айвар Лайнярв полагает, что незаконные свалки в окрестностях Нарвы — следствие невысокой культуры местного населения и слабой информированности о том, как именно нужно избавляться от мусора, какие отходы можно сдавать бесплатно. Все-таки выкидывают нарвитяне в лесах и старые шины, и старую бытовую технику, то есть то, что на той же Нарвской станции сортировки отходов принимают совершенно бесплатно.

”Люди не смотрят эстонские телеканалы, не получают информацию от других СМИ на эстонском языке, очень много внимания уделяющих этой теме”, — говорит Айвар Лайнярв.

По его словам, в Ида-Вирумаа примерно пять раз в месяц частные лица и предприятия наказываются за незаконный оборот мусора.

”Например, был случай, когда водитель мусорной машины, работавший в фирме, занимающейся законным оборотом мусора,, в свободное от основной работы время вывозил мусор в лес нелегально, подрабатывал, — рассказывает Лайнярв. — А самый крупный штраф в Ида-Вирумаа был выписан фирме, которая занималась утилизацией старых автобусов. Он составил 48 тысяч евро”.

Наказания выносятся и в отношении жителей Нарвы, в которой проблемы с мусором, по словам Лайнярва самые серьезные, если сравнивать с другими муниципалитетами Ида-Вирумаа, учитывая численность населения.

”Самая благополучная ситуация в Силламяэ. Можно сказать, что там эта проблема практически отсутствует”, — говорит Айвар Лайнярв, полагая, что дело не только в том, что там вывоз мусора организован иным образом, но и в том, что население Силламяэ ведет себя ответственно по отношению к природе.

Ежегодно Государственный центр лесов (RMK) тратит на очистку лесов Ида-Вирумаа от мусора 50-100 тысяч евро, и этого явно недостаточно.