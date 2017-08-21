В Ида-Вирумаа Майлис Репс встретится с учителями и представит новую госгимназию

Министр образования и науки Майлис Репс сегодня посетит с визитом Ида-Вирумаа. Она примет участие в открытии педагогической конференции в Нарвском колледже и объявит победителя конкурса архитектурных проектов государственной гимназии Кохтла-Ярве, сообщает Министерство образования и науки.

В первой половине дня министр выступит на конференции, организованной Нарвским колледжем Тартуского университета, где расскажет о том, что принесет начинающийся учебный год, и ответит на вопросы учителей. Тема конференции — изменяющийся подход к обучению и преподаванию, в ней примет участие более 300 педагогов со всей Эстонии.

”Очень важно, чтобы школа шла в ногу с изменениями, происходящими в мире. Я рада отметить, что учителя к этому готовы, и я надеюсь, что в обсуждениях они почерпнут новые идеи и смогут успешно использовать их в своей работе”, — сказала министр Репс.

Во второй половине дня в Кохтла-Ярвеском культурном центре будут объявлены имена победителей конкурса архитектурных проектов государственной гимназии Кохтла-Ярве. Министр Майлис Репс вручит призы авторам лучших работ.

Всего на архитектурный конкурс было представлено 14 работ, предложенные участниками решения должны были соответствовать ожиданиям учащихся и государства — быть удобными, функциональными, энергосберегающими и с низкими эксплуатационными расходами. Помимо этого, архитектурное решение нового школьного здания должно вдохновлять учащихся на то, чтобы учиться и заниматься творчеством, и вписываться в городской ландшафт. Новая государственная гимназия, в которой будут учиться около 300 учащихся, будет располагаться по улице Пярна в Кохтла-Ярве и откроет двери в 2019 году.