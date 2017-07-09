В Ида-Вирумаа ищут преподавателей эстонского для школьных учителей

Фонд интеграции объявил конкурс на господряд по организации курсов эстонского языка для учителей Ида-Вирумаа, сообщает rus.err.ee со ссылкой на службу новостей "Радио-4".

Фонд интеграции объявил конкурс на господряд по организации курсов эстонского языка для учителей Ида-Вирумаа, выделив на это обучение 100 тысяч евро.

Участникам конкурса предлагается разработать и провести языковые курсы в Нарве, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве для учителей дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

Курсы нацелены на повышение уровня владения госязыком и подготовку к сдаче экзаменов на категории B2 и С1.

Срок подачи заявок для участия в конкурсе истекает 12 июля в 11 часов.