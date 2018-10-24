В ходе рейда "Дуют все" в Йыхви не было выявлено ни одного пьяного водителя

"В ходе таких рейдов мы проверяем сот ни водителей и больше всего радуют рейды, когда все водители оказываются трезвыми. К сожалению, это случается достаточно редко", — сказал руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Ханнес Хейнсар.

Во вторник в Идаской префектуре полицейские проверили 2325 водителей, из них на территории Раквереского отделения полиции 925, в Йыхви 920 и в Нарве 4800.

Если полицейские из Йыхви могли только похвалить водителей своего региона, то Ляэне-Вирумаа был задержан один водитель в состоянии опьянения, а также было обнаружено два случая неиспользования ремней безопасности. В Нарве полицейские также задержали одного нетрезвого водителя.

"Даже один нетрезвый водитель это слишком много. К сожалению, каждый день в Эстонии люди садятся за руль в состоянии опьянения. В октябре в Нарве было два очень прискорбных случая — за рулем были задержаны две нетрезвые беременные женщины. Это крайне безответственно по отношению к себе, другим участникам дорожного движения и своим еще нерожденным детям", — сказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.