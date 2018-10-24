24.10.2018, 18:50

В ходе рейда "Дуют все" в Йыхви не было выявлено ни одного пьяного водителя

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rus.delfi.ee
EST 42
В ходе рейда "Дуют все" в Йыхви не было выявлено ни одного пьяного водителя
PPA

Вчера по всей Эстонии проходил рейд "Дуют все", в рамках которого полицейские проверили тысячи водителей. Все водители, которых проверили полицейские Йыхвиского отделения полиции, были трезвы, сообщает пресс-служба полиции.

"В ходе таких рейдов мы проверяем сот ни водителей и больше всего радуют рейды, когда все водители оказываются трезвыми. К сожалению, это случается достаточно редко", — сказал руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Ханнес Хейнсар.

Во вторник в Идаской префектуре полицейские проверили 2325 водителей, из них на территории Раквереского отделения полиции 925, в Йыхви 920 и в Нарве 4800.

Если полицейские из Йыхви могли только похвалить водителей своего региона, то Ляэне-Вирумаа был задержан один водитель в состоянии опьянения, а также было обнаружено два случая неиспользования ремней безопасности. В Нарве полицейские также задержали одного нетрезвого водителя.

"Даже один нетрезвый водитель это слишком много. К сожалению, каждый день в Эстонии люди садятся за руль в состоянии опьянения. В октябре в Нарве было два очень прискорбных случая — за рулем были задержаны две нетрезвые беременные женщины. Это крайне безответственно по отношению к себе, другим участникам дорожного движения и своим еще нерожденным детям", — сказал руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Александр Урб.

В этом году полицейские Идаской префектуры задержали более 950 нетрезвых водителей, из них более 150 — благодаря звонкам жителей на номер 112.

По вине нетрезвых водителей в Идаской префектуре в этом году произошло 48 ДТП, в которых погиб один человек и пострадал 21 человек.

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